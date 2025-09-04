El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció este jueves 4 de setiembre sobre el proceso de excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, luego de que el exmandatario denunciara demora en su liberación.

A través de sus redes sociales, la institución aseguró que todos los procesos de excarcelación se llevan a cabo “bajo estrictos protocolos” y cumpliendo con las disposiciones judiciales correspondientes.

El INPE precisó que, en cumplimiento de lo ordenado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, se dispuso la excarcelación de Vizcarra Cornejo, interno del penal de Barbadillo.

Asimismo, enfatizó que en todos los casos la entidad se atiene a los protocolos establecidos en sus normativas internas, de acuerdo con la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P.

Más temprano, el expresidente Martín Vizcarra expresó su malestar por la demora en el cumplimiento de la orden judicial que revocó la prisión preventiva en su contra.

Cabe precisar que, en todos los casos, para proceder a una excarcelación, el INPE se ciñe a los protocolos establecidos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P. — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el exmandatario denunció que continúa retenido en el penal de Barbadillo de manera “injusta”.

“Ayer se resolvió mi inmediata libertad. Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo que ordenó la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central. ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso” , escribió Vizcarra en la mencionada plataforma.

Un grupo de militantes y simpatizantes del partido que lidera Martín Vizcarra se congregó en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, para expresarle su respaldo. Algunos de ellos llevaron pancartas y hasta un desayuno como muestra de apoyo al exmandatario.

El último miércoles, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso la revocatoria de la prisión preventiva que mantenía a Martín Vizcarra internado desde hace 20 días, en el marco de la investigación en torno a su gestión como gobernador de Moquegua.