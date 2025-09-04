El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad este juves 4 de setiembre, tras permanecer 20 días recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumplía prisión preventiva. La medida fue levantada por decisión del Poder Judicial, que declaró fundado el recurso presentado por su defensa legal.

A su salida del establecimiento penitenciario, el exjefe de Estado fue recibido por un grupo de simpatizantes que llegaron desde temprano a los exteriores con pancartas y arengas en su apoyo.

Se conoció incluso que algunos de los militantes le llevaron desayuno como muestra de respaldo al exmandatario, quien agradeció las muestras de solidaridad.

Martín Vizcarra había sido internado en el penal de Barbadillo el pasado 15 de agosto, tras la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra en el juicio oral por cohecho pasivo propio.

No obstante, el último miércoles la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva del expresidente, al considerar que no se cumplían los presupuestos necesarios para mantenerlo bajo esa medida restrictiva.

Los jueces recordaron que la cárcel provisional debe operar bajo la “variabilidad” y solo cuando existan auténticas razones jurídicas que demuestren peligro de fuga o de obstaculización del proceso.

En dicho proceso, el también exgobernador regional de Moquegua podría enfrentar 15 años de prisión por presuntas coimas de hasta 2.3 millones de soles en el marco de los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”.

La defensa legal del exmandatario sostuvo que insistirán en demostrar que no existen elementos que lo vinculen con los delitos que se le imputan.

#LoÚltimo



Martín Vizcarra abandonó el penal Barbadillo tras revocarse su prisión preventiva por el Poder Judicial



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/QbqrS6igS2 — Canal N (@canalN_) September 4, 2025

Hermano de Martín Vizcarra

Mario Vizcarra señaló en RPP que su hermano, ele xpresidente Martín Vizcarra, nunca intentó escaparse ni buscar protección en alguna embajada.

“ Si los magistrados han considerado que era injusta la prisión preventiva, es porque han evaluado que no hay peligro de fuga. Cuántas veces hemos estado en provincias, en los límites de las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, y él jamás ha intentado fugarse, ni ha intentado acercarse a alguna embajada buscando protección”, dijo.