Un hombre fue asesinado a balazos cuando subía a un bus de transporte público en el paradero 1 de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac. El ataque ocurrió cuando la unidad se desplazaba con varios pasajeros a bordo.

La víctima, identificada como Favio Flores Buendía, presunto trabajador de construcción civil, quedó tendida sin vida dentro del vehículo. El ataque, ocurrido frente a un módulo de Serenazgo, y atribuido a sicarios en moto, también dejó a otras tres personas heridas, entre ellas la cobradora del bus.

Según América Noticias, Favio Flores, quien tenía antecedentes por usurpación y robo, fue interceptado por dos hombres que se trasladan en una motocicleta que le dispararon a quemarropa.

La Policía presume que se trató de un ajuste de cuentas y ya investiga el caso, revisando cámaras de seguridad.

El crimen ha generado alarma entre los vecinos por el aumento de la inseguridad en la zona.