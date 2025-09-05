Un hombre fue asesinado a balazos cuando subía a un bus de transporte público en el paradero 1 de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac. El ataque ocurrió cuando la unidad se desplazaba con varios pasajeros a bordo.
La víctima, identificada como Favio Flores Buendía, presunto trabajador de construcción civil, quedó tendida sin vida dentro del vehículo. El ataque, ocurrido frente a un módulo de Serenazgo, y atribuido a sicarios en moto, también dejó a otras tres personas heridas, entre ellas la cobradora del bus.
Según América Noticias, Favio Flores, quien tenía antecedentes por usurpación y robo, fue interceptado por dos hombres que se trasladan en una motocicleta que le dispararon a quemarropa.
La Policía presume que se trató de un ajuste de cuentas y ya investiga el caso, revisando cámaras de seguridad.
El crimen ha generado alarma entre los vecinos por el aumento de la inseguridad en la zona.
TE PUEDE INTERESAR:
- Congreso aprueba aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes
- PNP rechaza reglaje a Harvey Colchado y califica acusaciones de “imaginativas”
- Cañete: Cuatro hombres fueron asesinados a balazos en un descampado
- Revelan que el Ministerio de Justicia se opuso a penal El Frontón cuando Eduardo Arana era ministro
- Agosto fue el mes con más homicidios en Perú en 2025, según el Sinadef
- Caso Ecoteva: PJ dicta 13 años y 4 meses de prisión efectiva contra Alejandro Toledo
- PPK recibió $ 8.6 millones de Odebrecht y Camisea
- Fiscalía envía denuncia constitucional contra Santiváñez por presunta negociación incompatible
- Juan José Santiváñez admite amistad con abogado de Sada Goray tras reunión en bar