La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este viernes que la soberanía del Perú no está en discusión y que el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera amazónica, seguirá siendo peruano conforme a los tratados internacionales que fijan los límites con Colombia.

“El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano. Eso es así con base en los tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible. Por ello, el Perú y sus autoridades ejercen legítimamente su jurisdicción en Santa Rosa de Loreto y en todo el resto del territorio peruano. No aceptaremos que nadie pretenda cuestionarla” , expresó la mandataria durante su visita.

Boluarte recordó que el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 son claros y categóricos sobre los límites. Señaló que el Gobierno actuará con firmeza ante acciones que afecten la hermandad entre ambos países.

La mandataria también destacó la relación histórica de amistad y convivencia pacífica entre Perú y Colombia, que ha permitido intercambios económicos, comerciales, gastronómicos y turísticos.