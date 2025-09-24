La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, sostuvo este miércoles una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sede del organismo multilateral.

Previo al encuentro, la mandataria firmó el libro de visitas de la ONU, donde dejó un mensaje en el que resaltó el rol de la organización y el compromiso del Perú con sus principios:

“Es un privilegio, como primera presidenta mujer del Perú, agradecer al secretario general António Guterres por este encuentro. El Perú reafirma su compromiso firme e inquebrantable con el fortalecimiento del multilateralismo y con los valores universales que inspiran a las Naciones Unidas”.

Con esta cita, Boluarte inició su tercer día de actividades en Estados Unidos, en el marco de su participación en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En los días previos, la mandataria intervino en la Asamblea General y sostuvo reuniones bilaterales con altos líderes, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cabe recordar que el Congreso de la República autorizó el viaje oficial de Boluarte del 21 al 25 de septiembre para cumplir con la agenda internacional en Nueva York.

TE PUEDE INTERESAR