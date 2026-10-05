El diputado de Buen Gobierno, Fernando García, sostuvo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinar si Rafael López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde de Lima luego de haber postulado como primer regidor de la lista de Renovación Popular.

“Es una decisión que tiene que adoptar el Jurado Nacional de Elecciones”, declaró García en entrevista con Canal N. El legislador consideró que el organismo electoral deberá resolver el caso una vez culminen las etapas pendientes del proceso.

García cuestiona eventual reelección de López Aliaga

El parlamentario señaló que, desde su interpretación, debe respetarse la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

García cuestionó la fórmula mediante la cual alcaldes en ejercicio participaron como primeros regidores y sostuvo que, en casos donde el candidato a alcalde renuncia posteriormente, podría generarse un escenario en el que el primer regidor quede en posición de asumir la alcaldía.

“Considero que hay que respetar la Constitución y no se ha respetado. Se ha disfrazado la figura de la reelección utilizando una leguleyada”, afirmó.

No obstante, indicó que esperará el pronunciamiento del JNE antes de fijar una posición definitiva.

López Aliaga postuló como primer regidor

Rafael López Aliaga fue inscrito como candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Su candidatura había sido inicialmente observada, pero el Pleno del JNE revocó la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro y ordenó continuar con el trámite de inscripción. Posteriormente, el JNE confirmó que la candidatura podía mantenerse en carrera.

El debate actual no gira sobre la validez de su postulación como regidor, sino sobre la eventual entrega de la credencial de alcalde si corresponde aplicar el mecanismo de sucesión dentro de la lista ganadora.

Critica amenazas contra presidente del JNE

García también cuestionó declaraciones de legisladores de Renovación Popular que plantearon una eventual denuncia constitucional o acusación por prevaricato contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.

El diputado calificó esas expresiones de “desafortunadas” y sostuvo que no deben emplearse amenazas o denuncias como mecanismo de presión sobre los organismos electorales.

“Hay que empezar a respetar la institucionalidad del país”, manifestó.

Asimismo, recordó que el JNE es un órgano colegiado y que sus decisiones no dependen exclusivamente de su presidente.

“El Jurado Nacional de Elecciones es un colegiado. Las decisiones se toman como colegiado. No es la decisión ni el capricho del señor Burneo”, sostuvo.

Fernando García también cuestiona al canciller Carlos Espá

En otro momento, García se refirió a la controversia relacionada con la presencia de un diplomático peruano en la Asamblea Legislativa de Bolivia y a las explicaciones brindadas por el canciller Carlos Espá.

El diputado indicó que fue uno de los integrantes de la Comisión de Constitución que solicitó la presencia del ministro para brindar explicaciones.

García sostuvo que, a título personal, respaldaría una eventual interpelación contra Espá y cuestionó sus declaraciones sobre la participación peruana en el denominado “Escudo de las Américas”.

“Yo sí firmaría una interpelación, porque el canciller le ha mentido al país”, declaró. Esta afirmación corresponde a la posición política del legislador y no constituye una conclusión institucional sobre la actuación del ministro.

Pide diálogo entre Gobierno y autoridades regionales

Finalmente, García señaló que el Gobierno central deberá buscar espacios de coordinación con las nuevas autoridades regionales y municipales, incluso cuando existan diferencias políticas.

El diputado sostuvo que corresponde priorizar el diálogo entre los distintos niveles del Estado y evitar que las discrepancias partidarias deriven en nuevos escenarios de confrontación institucional.