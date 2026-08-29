El parlamentario de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, solicitó al Poder Judicial que disponga al Ministerio Público retirar como elemento probatorio el certificado médico legal realizado el último 30 de julio a su expareja, de iniciales L.E.B.V., quien lo denunció por presunta agresión.

Cabe mencionar que el pedido fue admitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

La defensa del legislador cuestiona específicamente el Certificado Médico Legal N.° 039118-VFL y argumenta que se trata de una prueba ilícita.

Según su recurso de tutela de derechos, la incorporación del documento por parte de la Fiscalía Suprema de Familia vulneraría las garantías vinculadas al debido proceso.

El juzgado programó para el jueves 10 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, una audiencia virtual para evaluar el pedido. La diligencia se realizará mediante Google Meet y deberán participar el representante del Ministerio Público y la defensa acreditada del parlamentario.

Caso Julián Pérez Mallqui: Pide excluir certificado médico como prueba



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/zB868C8nZJ — Canal N (@canalN_) August 28, 2026