El enfrentamiento público entre el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el líder de Perú Libre, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, repercute en la cohesión del Gabinete.

El tema de fondo es la acusación de injerencia tangencial de Cerrón en temas relevantes del Ejecutivo, situación que, el último domingo, obligó al titular de Justicia a decirle al sentenciado exgobernador regional de Junín que “no se meta en los asuntos del Gobierno”.

Parte de la bancada de Perú Libre y el propio Cerrón no tardaron en atacar a Torres. Se sumaron algunos ministros en favor de uno y otro.

REFRIEGA

Ayer los titulares del Ambiente, Rubén Ramírez, e Interior, Juan Carrasco, tomaron posiciones sobre el tema.

Ramírez aseguró que la versión de Torres no es la del Gabinete: “Me parece que la percepción del ministro todavía no es muy solvente, en el sentido que, hasta donde yo sé, en este caso el señor Cerrón no participa y no tiene injerencia en el Gobierno”.

El ministro Carrasco, en cambio, respaldó a Torres: “Soy de la misma postura que el ministro de Justicia… Soy tajante en señalar que el señor Cerrón no es parte del Ejecutivo. Nosotros somos funcionarios del Estado y a la única persona a la que respondemos es al presidente de la República”.

“Estoy en la misma línea del ministro de Justicia (...) el Gobierno debe ser respetado”, remarcó. Agregó que Cerrón puede asumir opiniones “desde el punto de vista de un partido político”.

