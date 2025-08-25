La figura de Martín Montoya Marcilla, señalado inicialmente como testigo clave en las investigaciones del caso Sada Goray y Marka Group, sigue en el centro de la controversia. Si bien no fue investigado formalmente, se conoció que Montoya prestó más de un millón de soles a la empresa inmobiliaria, dinero que habría terminado en manos de Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo a Punto Final, el padre del fallecido Martín Montoya, general (r) Luis Montoya Vlllanueva, lidera ahora la pugna por el patrimonio millonario de quien habría sido un actor clave.

El padre reveló que el préstamo a Goray fue para facilitar operaciones empresariales y no existía conocimiento alguno de maniobras ilícitas. Sin embargo, la polémica detonó una crisis interna en Grupo Palante, financiera en la que Montoya tenía el 42% de las acciones, valorizadas en más de S/ 62 millones de soles.

Debido a la presión mediática y penal, la administración de la empresa Palante, liderada por Sebastián Crespo Herrera, decidió excluir a Martín Montoya en febrero de 2023, según por daño reputacional con Goray.

“Lo querían excluir porque le aducían que tenía relaciones con el caso Sada Goray y ahí empieza el calvario de mi hijo”, expresó Luis Montoya.

Según refirió la familia del fallecido, la exclusión se desarrolló sin respetarse las condiciones pactadas para el pago y transferencia de las acciones.

Por su parte, Alexander Bazán, abogado del grupo Palante, afirmó al dominical que la medida se ejecutó según la ley, Montoya sabía de la situación y el pago quedó judicializado por falta de acuerdo entre las partes.

A la disputa se suma una denuncia por presunta estafa en la venta de un terreno de 600 hectáreas en Paracas, del cual Martín Montoya nunca habría recibido el pago completo. También, señalan la desaparición de 4 millones de dólares de un depósito realizado en 2020 a la cooperativa Pacífico por acciones.

El monto total en disputa supera los 35 millones de dólares en activos y transferencias. Según el padre, Martín Montoya asumió los negocios de manera regular y negó cualquier participación en maniobras irregulares.