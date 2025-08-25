Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidió al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación dar por concluida la investigación preliminar que enfrenta por el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado.

Mediante un documento presentado el 7 de agosto, la defensa legal de Santiváñez solicitó que se lleve a cabo un control del plazo de la investigación preliminar abierta en relación con la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior.

En el texto también se informa que, el pasado 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior solicitó a la Fiscalía que finalice las diligencias preliminares relacionadas con el caso y emita la disposición correspondiente.

La solicitud de control de plazo fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el lunes 1 de septiembre a las 09:30 a.m., con la participación de las partes involucradas, con el fin de evaluar el pedido y emitir una decisión al respecto.

El pasado sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante una ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Gobierno.