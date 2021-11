Eddy Villarroel ‘Sacha’, actual testigo protegido por la Fiscalía en caso de terrorismo, acusa al Gobierno y a Perú Libre de impedir su salida al exterior para mantenerse a salvo de los sicarios contratados por Sendero Luminoso que buscan liquidarlo. En esta entrevista, además, lanza grave acusación contra los congresistas oficialistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo.

Hace unos días usted fue impedido de salir del país por Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cuáles fueron las razones o argumentos que motivaron su detención?

Primero, debo contar que pedí una autorización para ingresar a La Paz (Bolivia) para regularizar documentos en Migraciones e irme a otro país, pero al no poder efectuarse tuve que regresar al Perú por Desaguadero. Vine a Lima para salir al exterior por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Cuando ingresé, los encargados conversaban entre ellos, llamaban por teléfono, pienso que se comunicaban con sus superiores. Demoraban. Entonces tuve que reclamar y gritar, y decir a la gente que se cometía una injusticia con mi persona, porque sino quieren que salga me iban a asesinar los sicarios contratados por Sendero Luminoso. Pedí la constatación policial para que venga la Policía y levante una acta. Al final no me dejaron salir.

Lo que pasó ¿cree que responda a una orden superior del Gobierno?

Sí. Pero en concreto eso fue una orden del partido de Perú Libre, de Vladimir Cerrón.

El propósito de mantenerlo dentro del país ¿es para liquidarlo al ser un testigo clave en la Fiscalía por el caso de terrorismo?

Así es. Ya existe una orden para callarme. Quise salir del país para ponerme en mejor recaudo. (...) He manifestado a las autoridades (fiscales) que cuando ellos me llamen a acudir a diligencias iré.

¿A quiénes exactamente responsabiliza de todo este asunto?

A algunas autoridades del Gobierno.

¿Podría mencionar algunos nombres?

Los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo, y hasta el mismo presidente de la República (Pedro Castillo). También, al grupo terrorista de los Quispe Palomino que han puesto precio por mi cabeza. Estoy siendo perseguido por terroristas del Vraem y por el Gobierno.

Apropósito de Bellido, usted ha dicho que le enviaba encomiendas de parte del camarada “José”...

Sí, eso es correcto. Hubo muchas encomiendas que salió del Vraem.

¿También enviaba encargos para Vladimir Cerrón?

La persona de confianza encargada en sacar encomiendas tanto dinero y mochilas (para Cerrón) era Alex Pimentel.

¿Tiene conocimiento de eso y cómo probarlo?

Correcto.

¿Eso fue lo que usted declaró ante la Fiscalía, que hacía encomiendas para Bellido, y que tenía conocimiento de entregas de dinero de “José” a través de Pimentel para Cerrón?

Así es.