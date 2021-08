Eddy Villarroel Medina, testigo fiscal por caso de terrorismo, ya no duerme como antes. Apenas logra conciliar el sueño. Está en constante alerta por si alguien toca su puerta. Él teme por su vida y por la de su familia. Y no es para menos: recibe constantes amenazas de muerte. Dice que toda esta situación se generó desde que denunció los nexos entre el premier Guido Bellido, Vladimir Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo con Sendero Luminoso. En esta entrevista pide a las autoridades que lo protejan.

¿Cuál es su situación en estos momentos tras las denuncias que ha hecho?

En estas últimas semanas me han mencionado en varios medios de comunicación (por mis expresiones hacia Bellido, Cerrón y Bermejo) y han empezado a tener reglajes, vigilancias en mi oficina, en mi casa y también amenazas por intermedio de las redes, mensajes de texto y otros más. Por ese motivo se postergó también la conferencia que nosotros habíamos convocado para el viernes pasado.

¿Qué es lo que está percibiendo?

Hay personas desconocidas que paran circulando a fuera de mi casa. Hay carros que supuestamente se malogran y lo están arreglando, pero toman fotos y videos, y eso he denunciado pero las autoridades no lo toman en cuenta (...). En este momento me encuentro como si estuviera en medio de dos fuegos cruzados. Seguramente hay sectores, como se ha dicho, que pueden ver afectados sus intereses.

¿Cree que sus declaraciones sobre los nexos del premier y el congresista Bermejo con Sendero Luminoso han generado este tipo de reacciones?

Sí. Es más, este tipo de presión que tengo en estas últimas semanas se ha vuelto más fuerte. Pero ya he tenido este tipo de problemas desde que se divulgó mi participación para lograr la pacificación en el Vraem. En abril de 2018, el excongresista Octavio Salazar me denunció por haber hecho una alianza con los Quispe Palomino.

¿No tuvo usted cercanía con los Quispe Palomino?

Ingresé al Vraem a raíz de que recibí una invitación de este grupo terrorista, de los Quispe Palomino que, como deber de un ciudadano que he sido formado en el Ejército peruano, hice conocer a las autoridades del Estado. Fue con la autorización del Ministerio Público y el conocimiento de las Fuerzas Armadas y la PNP, que lograron mi participación en la pacificación del Vraem.

Durante ese tiempo, precisamente, fue que pudo identificar al señor Bermejo en esas reuniones...

Sobre esa pregunta no responderé.

¿Ha pedido garantías para su vida?

Hace un mes y medio solicité las garantías para mi vida a la Prefectura, en Lima, pero no he tenido respuesta. Estamos pensando en ir a la Defensoría del Pueblo para que puedan tomar en cuenta mi caso. Tengo información que dos de los colaboradores eficaces en este caso han sido asesinados en el Vraem. Tengo temor de que eso pueda pasar conmigo (...). Como a mí me notifican como testigo en el caso de Bermejo, Bellido y Cerrón, entonces pueden pasarme muchas cosas. Siento que peligra mi vida.

¿Responsabilizaría al Gobierno de todo esto?

Estamos invocando a las autoridades del Estado peruano. Tenemos al MP y estamos convocando a la Defensoría y a otras instituciones (...). A mí se me dio la condición de ser un agente especial para ser pacificador y que se termine el problema en el Vraem por todo el daño que ha causado.

¿A quién respondía usted como agente especial?

Estaba bajo la dirección del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las FF.AA.

¿Cree que el Gobierno debe hacerse responsable si a usted o a su familia le ocurriesen algo?

Sí. Si yo he servido al Estado como agente especial y no se me ha brindado apoyo.

¿Acudirá el miércoles a declarar al juicio por el caso de Bermejo?

Eso lo está evaluando mi abogado, pero aún no he sido notificado.

Perfil

Eddy Villarroel Medina es reservista del ejército peruano administrador. Es presidente nacional del Movimiento de Reservistas. Fue candidato congresal en el año 2020. Mantuvo simpatías con el etnocacerismo del- cabecilla Antauro Humala.

