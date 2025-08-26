El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respondió este martes a las críticas generadas por la designación de Juan José Santiváñez como titular de Justicia y al eventual pedido de interpelación en el Congreso.

Según explicó, la propuesta fue analizada en el Consejo de Ministros y revisada por la presidenta Dina Boluarte antes de concretarse.

“La propuesta que desde el Consejo de Ministros hemos elevado ha sido atendida por la presidenta. Consideramos que el ministro Santiváñez debe, en el transcurso de su trabajo, mostrar los resultados que se han propuesto”, declaró Arana en declaraciones a la prensa.

El premier destacó que Santiváñez ya viene participando de espacios institucionales y recibiendo respaldo en el ejercicio de sus funciones. Mencionó que en una reciente reunión con alcaldes, su presencia fue bien recibida por las autoridades locales.

“El día de hoy, el señor ministro de Justicia ha participado activamente en las mesas de trabajo. Ha recibido saludos y respaldo por parte de autoridades policiales y otros representantes presentes”, sostuvo Arana, quien añadió que estas instancias reflejan un desempeño ministerial más allá de las opiniones políticas que se puedan expresar.

En paralelo, el Congreso evalúa una iniciativa legislativa que busca impedir el retorno de ministros que hayan sido previamente censurados, como ocurrió con Santiváñez durante su breve paso por el Ministerio del Interior. Frente a ello, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que corresponde asumir estas discusiones como parte del normal funcionamiento democrático.

“Es evidente que algunos congresistas tienen una posición contraria a su designación. Estas propuestas se entienden y se aceptan como parte del juego democrático”, comentó Arana, al subrayar que el Ejecutivo se pronunciará de manera institucional solo cuando el Parlamento adopte una decisión formal.