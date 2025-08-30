El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró en una ceremonia en la Plaza de Armas de Santa Rosa de Loreto que este distrito seguirá siendo parte del desarrollo del país.

“Estamos aquí para volver a decirles que Santa Rosa de Loreto es parte de nuestro desarrollo y seguirá siendo parte de nuestro trabajo y queremos que colaboren con nosotros junto a esta bandera que ondea encima de nosotros”, señaló.

El jefe del Gabinete destacó que se vienen cumpliendo compromisos con la zona, como la pronta construcción de un mercado flotante, la entrega de computadoras a colegios por parte del ministro de Educación, Morgan Quero, además de la construcción de una torre de control en Caballococha y un nuevo centro de salud.

En su discurso, Arana subrayó la importancia del trabajo conjunto con otras instituciones. “Hoy, en esta fecha especial, renuevo ese espíritu de trabajar en conjunto con el Congreso, el gobierno regional y todos ustedes, porque el trabajo es de todos, el Gobierno y la población”, expresó.