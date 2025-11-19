El congresista Eduardo Salhuana expresó su desacuerdo con varios puntos del dictamen de la Comisión de Energía y Minas referido a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Salhuana consideró que el texto requiere modificaciones para no debilitar los esfuerzos de control sobre la minería informal y advirtió que permitir el retorno al registro sin restricciones sería un retroceso.

Entre sus objeciones, Salhuana se mostró en contra de la suspensión de los procedimientos de exclusión para quienes operan en zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas.

También señaló que esa disposición limitaría la capacidad del Estado para actuar frente a actividades ilegales. También lamentó que su propuesta de incorporar un régimen tributario especial para pequeños mineros no haya sido tomada en cuenta.

Pese a sus críticas, reconoció que el país debe evitar que más de 30 mil mineros inscritos actualmente queden fuera del marco legal. Explicó que, sin la ampliación, todos pasarían a la ilegalidad a partir del 1 de enero de 2026, una situación que tendría un impacto social y económico insostenible.

#EnVivo



Eduardo Salhuana, congresista: No solo es informal la minería, el 80% de las actividades en el país son informales y eso implica un problema para la tributación. Deberíamos establecer un mecanismo excepcional para que los mineros aporten



Encuentra más información en la… pic.twitter.com/eAM5A2ODJs — Canal N (@canalN_) November 19, 2025