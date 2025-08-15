El congresista Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, anunció que solicitará debatir un proyecto de ley para tipificar y sancionar el “terrorismo urbano”, tras el ataque en Trujillo que dejó siete heridos y el asesinato de un hombre en la Plaza San Martín.

“Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables” , afirmó, destacando la necesidad de definir claramente estos actos de violencia y aplicar las penas más severas contempladas en la legislación penal.

Salhuana también criticó la efectividad de las medidas del Ministerio del Interior y propuso fortalecer los sistemas de inteligencia y la capacidad de los altos mandos policiales. Además, anunció su intención de convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, al pleno del Congreso para que explique por qué no se han implementado los acuerdos sobre inseguridad ciudadana.