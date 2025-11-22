El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para obtener facultades legislativas por 60 días, con el objetivo de impulsar reformas en seguridad ciudadana, crecimiento económico e institucionalidad.

La propuesta incluye 5 8 medidas, entre ellas la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), que permitirá enfrentar delitos como extorsión, sicariato y secuestro, así como fortalecer las capacidades operativas de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El Ejecutivo también plantea una reforma integral del sistema penitenciario mediante la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), encargada de elevar los estándares de seguridad, clasificar a los internos y mejorar el control operativo en los penales, con el fin de impedir que organizaciones criminales sigan operando desde las cárceles.

Además, se proponen ajustes al marco penal, mejoras en procedimientos de flagrancia, control de armas y persecución de delitos patrimoniales.

En materia económica, el pedido contempla 24 medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal, dinamizar la inversión pública y privada y acelerar la ejecución de infraestructura estratégica.