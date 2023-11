La canciller Ana Cecilia Gervasi cursó un oficio para que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso la cite en su sesión de hoy. El objetivo es explicar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos así como la fallida reunión bilateral con Joe Biden, mandatario de ese país.

Si bien el documento se envió para evitar responder a una moción de interpelación y una eventual censura, lo cierto es que desde el Parlamento se espera presentar una moción para que Gervasi de explicaciones en el pleno.

En ese contexto, Correo revisó que desde que Boluarte Zegarra asumió la presidencia en diciembre de 2022, desde el Congreso se han impulsado 24 mociones de interpelación contra los ministros de Estado.

De ese grupo, 15 fueron debatidas (ver infografía), en consecuencia, ministros de diferentes carteras se presentaron para responder sobre hechos vinculados a su sector. Sin embargo, estas mociones no tuvieron mayor impacto, porque según el analista político Luis Benavente, no terminaron en la remoción de ministros mediante censuras.

Estas son las mociones de interpelación promovidas contra ministros de Dina Boluarte. (Info: Diario Correo)

OFICIOS

La primera moción de interpelación contra un ministro de Boluarte se presentó de manera oficial el 3 de enero de este año.

La moción fue impulsada por Silvana Robles, entonces congresista de Perú Libre (PL), para que la ministra Ana Cecilia Gervasi explique la reacción de la Cancillería por declarar persona no grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, así como la orden para invitarlo a abandonar el país.

La moción no fue admitida, porque 71 congresistas, la gran mayoría de derecha, votó en contra.

La segunda y tercera moción serían contra Víctor Rojas, entonces ministro del Interior.

El motivo: La campaña en las redes sociales que impulsó la Policía sobre “marcha nacional por la paz”, así como por las muertes durante las protestas. Sin embargo, ambas fueron enviadas al archivo porque Rojas renunció.

Su sucesor, Vicente Romero, fue el nuevo blanco de interpelaciones.

Es así que se presentaron tres mociones en su contra entre los meses de enero y marzo.

La invitación al pleno estaba enfocada en que el titular del Interior responda por el ingreso de la Policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a manifestantes alojados en la casa de estudios, así como la falta de efectividad en el planeamiento estratégico en las zonas declaradas en emergencia.

En consecuencia, el ministro asistió al Hemiciclo el 9 de marzo para responder casi 100 preguntas.

Incluso, fue esta temática la que generó la presentación de una moción de censura.

En aquella oportunidad, 42 legisladores votaron a favor de la censura, 60 en contra y cuatro en abstención.

Esta no es la primera vez que el ministro Romero fue puesta en la mira del Congreso.

Entre setiembre y octubre, se presentaron tres mociones de interpelación en su contra para que responda por las acciones que desarrolla su sector por los altos índices de delincuencia, así como una serie de cuestionamientos para desempeñarse de la mejor manera en el cargo.

Sobre esto, el titular del sector acudió al Parlamento el 11 de octubre.

El premier Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, han sido objeto de cuestionamientos desde el Congreso. Foto: Presidencia

MÁS

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, tampoco se salvó de las interpelaciones.

Se presentaron al menos cuatro en su contra para responder por los seis militares que murieron ahogados luego del ataque de una turba en Ilave (Puno), así como por los cuatro integrantes del Ejército que fueron asesinados por narcoterroristas.

Además, se impulsaron tres mociones de interpelación contra Óscar Becerra, quien se desempeñaba como ministro de Educación.

Esto luego de emitir unas desafortunadas declaraciones hacia las mujeres aimaras que protestaron en el Centro de Lima.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tampoco se salva de las mociones.

La primera se presentó el 1 de marzo desde la izquierda para que el jefe del Gabinete responda por las acciones del Gobierno para evitar el uso desproporcionado de las fuerzas del orden. Sin embargo, la moción no fue admitida a debate.

La segunda moción está relacionada a sus presuntos vínculos con el pago irregular de 41 millones de soles de Essalud a la empresa Aionia Technology Corporation.

A este grupo se le suma el ministro de Justicia, Daniel Maurate, quien tuvo que responder por sus llamadas con investigados en el caso “Los Cuellos Blancos”.

Al grupo se suma la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por una serie de cuestionamientos como no haber declarado en su hoja de vida sanciones disciplinarias que recibió cuando trabajó en Petroperú.

Vera respondió la interpelación e incluso se impulsó una censura, pero esta no recibió el respaldo necesario.

Finalmente están los casos de Nelly Paredes (Desarrollo Agrario) y Rosa Gutiérrez (Salud).

La primera fue cuestionada por haber contratado a familiares en su cartera, pero la interpelación no prosperó porque fue cambiada del cargo.

En el caso de la titular de Salud debe responder por las acciones de su sector para combatir la epidemia del dengue. Sin embargo, aunque esta se admitió a debate hace meses, no se ha fijado fecha para su presentación.

Las mociones presentadas se dividen de la siguiente manera: Interior (8), Defensa (4), Educación (3), PCM (2), Salud (2), Justicia (2), Energía (1), Desarrollo Agrario (1) y Cancillería (1).

Nelly Paredes, ministra de Desarrollo Agrario, fue cuestionada por contratar familiares en su cartera.

ANÁLISIS

Para el analista político Luis Benavente, las presentaciones de interpelaciones contra los ministros de Boluarte Zegarra “de alguna manera han fortalecido al Gobierno”.

“Debemos recordar que también se impulsó una moción de vacancia contra la presidenta Boluarte, que no tuvo los votos para ser admitidas. Entonces, creo que le dieron un triunfo político”, indicó.

En diálogo con Correo, el especialista consideró que las interpelaciones hacia los ministros demuestran, finalmente, que el Congreso de alguna forma los respalda, no solo al no citarlos sino también al no censurarlos.

“Es de alguna forma una victoria electoral al Gobierno al vencer a sus opositores en el Congreso o al evitar que logren una censura ministerial”, sostuvo.

“Digamos que (las interpelaciones) sean globos de ensayo, mediciones, para ver cuánto se puede vulnerar la fuerza política”, agregó.