Transformación, revolución, cambios y consensos forman parte de las pautas de un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Así lo explica Luis Galarreta Velarde, candidato a la primera presidencia de Fuerza Popular (FP).

En entrevista con Correo, asegura que si las urnas los favorecen, será un gobierno de unidad nacional y que, si es necesario decir más de 50 veces que se equivocaron (por su actuación como bancada en 2016), lo harán.

¿Quiénes forman parte del equipo técnico de FP?

Actualmente en el equipo está Nano Guerra García como jefe del plan de gobierno, Jorge Baca Campodónico que ve temas macroeconómicos, Ernesto Bustamante que es vocero en salud, Fernando Rospigliosi en seguridad, Patricia Juárez que ve temas de gobiernos locales y otros. Hay mucha gente que ha apoyado con reserva, hay un equipo que en su mayoría viene de afuera, no del fujimorismo, el señor Nakamura que nos apoya en los temas de educación, hay en una primera etapa un equipo bastante técnico y eso lo vamos a replicar con el Gabinete abierto.

¿A quiénes están pensando incorporar más adelante?

Eso le corresponde a la candidata, ella lo anunciará. Yo he conversado con varias personalidades, mucha gente quiere participar en ese llamado que ha hecho Keiko.

¿Incorporarán a Elmer Cuba en temas de economía?

El señor Cuba es un excelente economista, no sé si es compatible con su función en el BCR. Hay mucha gente en instituciones públicas que nos llaman y nos dan varias ideas para mejorar. Sé que el jefe del plan de gobierno (Nano Guerra García) ha tenido algunas conversaciones con otros jefes de planes de gobierno porque queremos, además de consenso, ver las propuestas de otras candidaturas. Lo que puedo decir es que la visión de un Gabinete abierto tiene que ver con nuevas personas que participarán del equipo técnico y con propuestas de otros grupos que han tenido participación o incluso no hayan logrado necesariamente un escaño en el Parlamento.

Ernesto Bustamente es vocero en temas de salud, pero ¿tiene un equipo con él?

Ernesto desde un comienzo nos puso la relación de personas de primer nivel que los he visto dando opiniones muy acertadas durante la primera vuelta. Cada área tiene personas que cada uno coordina.

Keiko Fujimori dijo que el primer ministro no sería fujimorista ¿han pensado en alguien?, ¿tienen una lista?

No, porque yo sé que en algunos casos la señal de dar un nombre es importante, pero creo que el Perú define su futuro en una semana (...). Este va a ser un gobierno de todos los que creemos en la democracia, en el desarrollo. Lo que tenemos claro es que el presidente del Consejo de Ministros quien fuese, hombre o mujer, tiene que ser una persona convocante, que se siente que tiene un respaldo. Esa figura debe ser convocante, no de consensos de partidos, no necesariamente políticos, sino de consenso social, de consenso de todos en general. Nosotros vamos a ser un gobierno de gran unidad nacional, de rencuentro, que no quede duda que se tienen que hacer todos los cambios que se necesiten para resolver los problemas. Yo más bien veo a un gobierno de Keiko Fujimori que va a ser un gobierno de unidad, que va a ser un gobierno nacional, que va a ser de transformación y revolución (...).

¿Están pensando en entablar un circuito de reuniones con Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, APP?

Nosotros ya hemos conversado con muchas de las fuerzas políticas, pero no puedo dar nombres porque no me corresponde. Más allá de que en la primera vuelta tuvimos diferencias con el señor López Aliaga, él ya marcó una posición; otros están algo dubitativos, pero se ha conversado. Personalmente, he conversado con varios de los candidatos de primera vuelta, igual lo ha hecho la lideresa, se vienen coordinando varias cosas de los programas de propuesta de ellos que son positivas.

¿Por qué no se han anunciado las reuniones?

Porque este va a ser un gobierno de gran unidad, no solo de un gran partido. Todo esto que te digo, esta gran revolución, esta gran transformación, cambio, lo tenemos que hacer urgente en el país.

¿Estas reuniones llegan hasta la señora Verónika Mendoza?

Si alguien ha dicho que con el fujimorismo no va, obviamente no vas a conversar con alguien que antes de dialogar diga “con ellos no”, pero cuando esté la agenda temática en un posible gobierno, no creo que no quieran apoyar en temas como que la vacuna venga más rápido (...). Yo no tengo ningún problema y lo ha dicho Keiko ‘n’ veces, y si hay que decirlo 50 veces más lo diremos, el pedir disculpas y perdón. Ya hemos tenido actitudes que tal vez poca gente la conoce y por eso digo si hay que repetirlo 30 veces, pues lo repetiré 30 veces que hubo errores, hubo equivocaciones, hubo desagraciadamente actitudes que nos llevaron a una confrontación innecesaria, la cual lamentamos, la disculpa siempre del caso, pero este va a ser un gobierno abierto, va a haber una bancada multipartidaria.

¿Les creen a las encuestas?

La verdad no sé qué interés tendrían las encuestas en mentir, pero hay que mirarlas con ojo analítico. Hay un gran número de indecisos y viciados (...). Es una oportunidad para que no entre el marxismo, para que no entre esta aventura que puede llevar a un desastre al Perú, para evitar eso, nosotros hemos dicho que tenemos una nueva oportunidad, pero una oportunidad no solo para un grupo, que sea convocante.

¿Su estrategia es que les den una nueva oportunidad?

No, eso es lo que hemos dicho desde el día 1. La estrategia está con todo un trabajo que tenemos con el partido, hay personas que se están sumando, están apoyando (...). Nosotros hicimos un punto de quiebre como partido en 2019 con Keiko presa injustamente, trabajamos con Miki Torres en la organización, la estructura, el discurso y mucha gente se sumó. El partido aprendió, es otro grupo, otro entorno de Keiko. Nuevamente hay un riesgo del comunismo y ahora lo que tenemos que hacer es un gran consenso.

¿Kenji va a participar de la campaña?

Allí hubo un tema interesante de relación que obviamente es a favor de Keiko, pero Kenji lo ha dicho muy claro, es un tema país, hay campañas muy espontáneas y no por FP.

¿Él viajará a regiones para apoyarla?

Es que no es un tema de los Fujimori, es de todos los peruanos. Kenji sí va a hacer campaña, seguro, pero no es un tema organizado políticamente con el partido, no hemos conversado.

¿Están evaluando que Keiko firme un compromiso por la democracia?

Hemos conversado con muchas personas de diferentes lados y hemos señalado aspectos básicos; somos demócratas, entendemos que hay una preocupación de algún sector, pero firmar una hoja de ruta es simbólico. Mi padre me enseñó que la palabra es lo que vale.

¿Descartan firmar un documento como lo hicieron en el 2016?

Para mí el valor de la palabra pesa muchísimo y claro he visto papeles que han firmado y han terminado siendo una desgracia. Suscribo lo mismo que ha dicho Keiko en sus entrevistas, imposible pensar en un cierre del Congreso, estar pechando con cuestiones de confianza, imposible querer cambiar la Constitución para generar más tiempo. En el otro proyecto es mandar una Asamblea Constituyente, aprobar la reelección indefinida, es populismo barato, hacer cualquier barbaridad y ganar la reelección por siempre. Eso es lo que han hecho en Venezuela. Esta es la última oportunidad tal vez del sistema democrático peruano en que no entre esta izquierda radical.

¿Van a contratar un asesor extranjero para lo que queda de la segunda vuelta?

No. Nuestro equipo sigue siendo el mismo que con mucho entusiasmo y cero recursos logró que Keiko pase a la segunda vuelta.

¿Cómo van a superar el antivoto?

Vamos a esperar que la ciudadanía vaya viendo las dos alternativas, cuál es el Perú que queremos, qué futuro queremos para nuestros hijos, para quienes tienen nietos que vean cómo funciona el modelo del señor Castillo.

¿Cómo analiza al votante de Pedro Castillo?

Hay gente que lo apoya porque hay responsabilidad del Estado que dio la espalda durante años a muchos ciudadanos. Hay un sector que está excluido por un Estado inoperante, que tiene justa razón en reclamar y sentirse cercano a ese discurso (de Castillo) y, hay otros que no están en esa situación, pero simpatizan con la izquierda (...). Creo que en estas semanas la población tiene que seguir evaluando cuál es el futuro para el Perú y cuáles son estas dos alternativas. La que está en nuestro lado no es la alternativa de FP, sino de todos los peruanos que creemos en la democracia, en la libertad, pero que sabemos que tenemos que hacer grandes cambios.

¿Cuál es el plan específico de FP para combatir la pandemia?

Para nosotros la columna vertebral es luchar contra la pandemia, generar empleo y el tema de la inseguridad ciudadana, además hay un plan de 100 días. Vamos a peinar 70 mil a 80 mil pruebas moleculares diarias, haces un barrido, identificas y aíslas. Estamos yendo a construir plantas de oxígeno porque el Perú debe tener de 100 a 120 plantas de oxígeno y concentradores de oxígeno en las zonas más alejadas, entre 30 a 50 en una zona.

¿Y las vacunas?

Desde el día 1 hay que modificar, para eso hay que convocar a la empresa privada, la iglesia, las Fuerzas Armadas, etc. Le hemos encargado al doctor Bustamante que vea algunas cosas sobre el tema de la vacuna. Nuestro tema es vacunar a todos antes de fin de año y sí es posible, con un sistema más eficiente. Además, debemos reforzar todo el primer nivel de atención en salud y habilitar camas UCI.

¿Se han fijado una meta para la vacunación?

Eso lo ve el doctor Bustamante, nosotros hemos dicho que queremos terminarla a fin de año. Si Dios quiere y ganamos las elecciones, inmediatamente tiene que ponerse a conversar con el gobierno de salida para que nos sincere las cifras. Me imagino que los expertos tendrán que poner una fecha más exacta. Nuestro objetivo es hacerlo a fin de año, obviamente va a depender de qué nos dice el gobierno saliente.

¿Qué opinión sobre el señor Castillo? ¿Cree que es peligroso que hasta ahora no haya presentado su plan y a su equipo?

Creo que ahí se ve bastante improvisación. Se quiere acomodar al discurso de que cree en la inversión, pero el discurso está en el plan de gobierno. El modelo que no puede comprar un papel higiénico, donde están vacíos los supermercados, que escapan en balsa de su país, no creo que sea un modelo que pueda salvar a nuestros padres y abuelos de la vacunación,. A mí eso me demuestra una improvisación por más que luego aparezca alguien diciendo “este es nuestro plan”. Engancha con aquellos que creen que algo pueden sacar de un medio de izquierda, hay un montón de gente que se ha acomodado con Maduro, pero el Perú se destruiría y está claro que no hay ninguna propuesta para evitar muertes, allí no veo nada.

Keiko dijo que no iría por el lado más fácil del “terruqueo” ¿entonces explotará esta falta de planteamientos de Perú Libre?

Creo que tenemos muy claro que no se trata de desangrarnos en esta segunda vuelta, sino de confrontación de planes, de la falta de cualquier propuesta que haya tenido el señor Castillo.

