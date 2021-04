Escrito por Karina Valencia y Gabriel Mazzei

El Perú decide. Mañana, domingo, más de 25 millones de peruanos ejercerán su derecho constitucional al voto -amparado en el artículo 86 de la Carta Magna- para elegir a sus próximas autoridades -como presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos- que los representarán para el próximo quinquenio (2021-2026).

Este proceso electoral, sin duda, tiene una alta cuota de incertidumbre debido a que se celebra en medio de la pandemia del COVID-19 y siendo el Perú el país con mayor exceso de muertes por millón de habitantes, según el Financial Times.

Ante ello, con el objetivo de no generar aglomeraciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la implementación de siete protocolos de seguridad y prevención contra el coronavirus (ver infografía).

Una de las recomendaciones del organismo electoral que ha generado más preguntas en la ciudadanía es el horario escalonado (de 9 a.m. a 7 p.m.) para ir a votar, de acuerdo al último dígito del DNI.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dijo que se trata de una recomendación y no una obligación. En caso el ciudadano no pueda acudir a su hora establecida, no hay inconveniente y puede hacerlo en otro horario.

Los adultos mayores tienen un horario especial por la mañana: desde las 7 a.m. a 9 a.m. Sin embargo, al ser personas mayores, no están obligadas a acudir a votar.

Otras novedades son los locales de votación, que buscan ser los más abiertos y con mayor ventilación posibles. El Estadio Nacional será uno de ellos.

De igual forma, el Legado Lima 2019 habilitó tres recintos deportivos en Lima Metropolitana: El Complejo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo; la Villa Deportiva Nacional, en San Luis; y el Polideportivo en Villa El Salvador.

“Por ejemplo, aquí en el complejo Andrés Avelino Cáceres habrá 44 mesas de sufragio para 13 200 votantes el domingo, se ha habilitado dos puertas de ingreso, y las mesas están ubicadas cada dos meros”, comentó el subdirector del Legado, Óscar Tejeda. CRIS

DETALLE. ¿Cómo afectarán estos cambios en la elección?. Expertos consultados por Correo advirtieron la posibilidad de que el porcentaje de ausentismo supere a las cifras registradas en procesos anteriores.

Ello, a raíz del riesgo de contagio por COVID-19, pero también por las modalidades de dispensa o justificación señaladas por los órganos electorales en el marco de la pandemia.

El politólogo Omar Awapara sostuvo que “es probable” que la crisis sanitaria tenga efecto en el ausentismo electoral, sobre todo de personas vulnerables a la enfermedad.

“El ausentismo va a ser más considerable en la población mayor, a partir de los 70 años que, en circunstancias normales podía votar, y que hoy prefiere no arriesgarse (...). La pandemia va a ser un factor determinante en la decisión de no ir”, sostuvo.

El también director académico de Ciencias Políticas de la UPC sostuvo que las dispensas al voto establecidas por la ONPE para este proceso también influirán: “De todas maneras, esto se va a reflejar, no sabemos cuándo será”.

“La ONPE ha tratado de hacer un buen trabajo, pero creo que es inevitable. Estamos llegando al 11 de abril en uno de los momentos con más fallecidos por COVID-19”, recalcó.

Por su parte, el experto en temas electorales José Tello consideró que en los comicios de mañana el ausentismo superará la barrera del 30%, producto de la pandemia.

Cabe recordar que una cifra de esta magnitud representaría un nuevo récord en los procesos electorales realizados en Perú.

En las elecciones complementarias del Congreso, que tuvo lugar en enero del 2020, se registró un total de 5′397, 865 ausentes, es decir, un 25.30% del electorado habilitado para votar.

“Yo creo que va a haber un ausentismo más marcado. Creo que vamos a romper el 30% del ausentismo mínimamente. Es un pronóstico porque la ratio ha sido aproximadamente del 20%. Creo que acá vamos a romper en un 10% adicional”, señaló.

Entre las razones para no acudir a votar, Tello sostuvo que si bien uno de los factores es no estar de acuerdo con la oferta de candidatos, “también hay que considerar a los electores que piensen que se les pasa la hora en el horario escalonado”.

