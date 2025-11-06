La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el 10 de noviembre de 2025 vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos registren a sus personeros de mesa, quienes representarán a las listas y candidaturas nominales en las elecciones primarias 2025, paso previo a las Elecciones Generales de 2026.

Cabe precisar que estos representantes tendrán la función de supervisar el desarrollo del sufragio en las mesas de votación durante los comicios internos de sus organizaciones.

Asimismo, la ONPE informó que el 7 de noviembre de 2025 es la fecha límite para que los órganos electorales partidarios comuniquen las candidaturas definitivas y los cargos a elección, que incluyen la fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes), senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

El proceso de elecciones primarias se desarrollará en dos jornadas nacionales, los días 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2025, con el objetivo de definir a los candidatos oficiales que competirán en las Elecciones Generales 2026.

