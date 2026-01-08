La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones generales 2026 se realizará el próximo 29 de enero a nivel nacional.

De acuerdo con el organismo electoral, en cada mesa de sufragio se designará, mediante sorteo, a tres miembros titulares y seis suplentes, como parte de la organización del proceso electoral.

Asimismo, la ONPE precisó que los actores electorales participarán en capacitaciones que se iniciarán 45 días antes de la jornada de votación, con el objetivo de garantizar un adecuado desarrollo de los comicios. Estas actividades forman parte del cronograma establecido rumbo a las elecciones generales.

En cuanto al día de votación, se confirmó que la jornada electoral del 12 de abril se llevará a cabo entre las 07:00 y las 17:00 horas.

A poco más de tres meses de los comicios, el proceso entra en una etapa clave de calificación de candidaturas, en la que más de 27 millones de ciudadanos elegirán al Presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

📢 ¡Atención! Este 29 de enero se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. El proceso se realizará a nivel nacional.



🗳️ Fecha de las #EG2026: 12 de abril



Para más info, ingresa aquí 👉 https://t.co/j1xEaPBpEU pic.twitter.com/qKrk3SR5MV — ONPE (@ONPE_oficial) January 7, 2026