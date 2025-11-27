Este 30 de noviembre se realizará la primera fecha de las elecciones primarias rumbo a las Elecciones Generales 2026. Ese día, el APRA y Renovación Popular votarán bajo la modalidad de voto directo de afiliados, mientras que otras 37 organizaciones políticas elegirán a sus delegados como parte del proceso interno que culminará con la elección de candidaturas el 7 de diciembre.

En Renovación Popular, Rafael López Aliaga encabeza la precandidatura presidencial junto a Norma Yarrow y Jhon Ramos.

En tanto, en el APRA, en cambio, se registraron 15 planchas presidenciales, entre ellas las lideradas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Javier Velásquez Quesquén.

Para esta primera jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó 14 oficinas descentralizadas, 578 mesas y 373 locales de votación para atender a 82,819 afiliados aptos para sufragar entre ambas agrupaciones que aplican la modalidad de voto directo.

El domingo 30 de noviembre se realizarán las Elecciones Primarias 2025 en modalidad afiliados. Ese día, también en la primera fecha de la modalidad delegados.



🗳️ Mantente informado en: https://t.co/fjtevodYMb#EleccionesPrimarias pic.twitter.com/AlJNuLYVOS — ONPE (@ONPE_oficial) November 24, 2025

Las elecciones primarias continuarán el 7 de diciembre, fecha en la que se definirán las candidaturas mediante delegados. La ONPE informó que todo el material electoral se imprime y distribuye bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar un proceso transparente a nivel nacional.