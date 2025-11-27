Este 30 de noviembre se realizará la primera fecha de las elecciones primarias rumbo a las Elecciones Generales 2026. Ese día, el APRA y Renovación Popular votarán bajo la modalidad de voto directo de afiliados, mientras que otras 37 organizaciones políticas elegirán a sus delegados como parte del proceso interno que culminará con la elección de candidaturas el 7 de diciembre.
En Renovación Popular, Rafael López Aliaga encabeza la precandidatura presidencial junto a Norma Yarrow y Jhon Ramos.
En tanto, en el APRA, en cambio, se registraron 15 planchas presidenciales, entre ellas las lideradas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Javier Velásquez Quesquén.
Para esta primera jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó 14 oficinas descentralizadas, 578 mesas y 373 locales de votación para atender a 82,819 afiliados aptos para sufragar entre ambas agrupaciones que aplican la modalidad de voto directo.
Las elecciones primarias continuarán el 7 de diciembre, fecha en la que se definirán las candidaturas mediante delegados. La ONPE informó que todo el material electoral se imprime y distribuye bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar un proceso transparente a nivel nacional.