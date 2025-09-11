Francisco Diez Canseco, líder del partido Perú Acción, denunció que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “intenta invalidar” ilegalmente la inscripción de su agrupación.

En entrevista con Canal N, aseguró que cumplieron con todos los requisitos legales y que la verificación de firmas hecha por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó el número necesario de adherentes y militantes.

Criticó que el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ordenara una auditoría posterior sobre firmas invalidadas, señalando que algunas rúbricas falsas detectadas no fueron usadas en el proceso oficial. Subrayó que la Reniec, y no el JNE, es la entidad competente para denunciar este tipo de irregularidades, lo cual no ocurrió en este caso.

Diez Canseco recordó antecedentes de lo que considera arbitrariedades contra su partido, como la exclusión de un proceso electoral por ingresar su solicitud con doce segundos de retraso, situación que atribuyó a fallas técnicas del sistema del JNE.

A su juicio, estas decisiones responden a un patrón que perjudica a Perú Acción y que tendría motivación política, pues otros partidos reciben un trato distinto.

Finalmente, rechazó categóricamente que Perú Acción haya presentado firmas falsas, afirmando que contrataron a una empresa calificada para el proceso. Advirtió que, si persisten las acusaciones, iniciará acciones legales por difamación contra el presidente del JNE.