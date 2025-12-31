El presidente de la República tiene, entre tantas tareas, administrar el dinero del Estado, emitir decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, entre otros aspectos.

De acuerdo con información revisada por Correo, 27 de los 36 candidatos presidenciales formaron parte del Estado y tienen en promedio, un conocimiento de cómo funciona por dentro. Sin embargo, hay otros 9 que no tienen experiencia en gestión pública (ver infografía).

Esta son las profesiones y experiencias de los candidatos presidenciales. (Infografía: Diario Correo)

NO TIENEN

Carlos Espá (Sí Creo) es un abogado y periodista que estuvo al frente del programa de investigación Cuarto Poder.

Tras retirarse de las pantallas optó por escribir columnas de opinión y trabajó en el área de prensa de la embajada de Estados Unidos en el Perú. Sin embargo, no ejerció algún cargo público.

El periodista Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), además de su profesión, se desempeñó en estos últimos años como empresario.

Precisamente, el ámbito empresarial es uno que destaca en varios candidatos presidenciales.

Enrique Valderrama (APRA), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) se desarrollaron en diferentes cargos en empresas privadas.

Hay otro grupo que forma parte del círculo educativo.

Por ejemplo, Alfonso López Chau (Ahora Nación) fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) fue docente en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, mientras que Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) reportó en su hoja de vida que es profesora de un colegio en Trujillo desde el año 2005.

Por último, está el doctor Armando Massé (Partido Democrático Federal), quien hasta hace poco conducía el programa Médicos en Acción de Radio Exitosa, así como el comediante Carlos Álvarez (País para Todos).

Del total de 36 candidatos, 12 de ellos estudiaron derecho, cinco administración de empresas y cuatro son economistas.

Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026| Foto: Andina

EXPERIENCIA

Y si bien nueve aspirantes al sillón de Pizarro no tienen experiencia en gestión pública, los 27 restantes están divididos en grupos.

Entre congresistas y excongresistas están José Williams Zapata (Avanza País), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), José Luna Gálvez (Podemos), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción).

Paul Jaimes Blanco (Progresemos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Ronald Atencio (Alianza Venceremos) fueron asesores en el Congreso.

También hay exgobernadores regionales y exalcaldes como Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), George Forsyth (Somos Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), César Acuña (APP), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Finalmente, están quienes ejercieron algún cargo público en ministerios o direcciones como Walter Chirinos (PRIN), Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Mario Vizcarra (Perú Primero). Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

El JNE tiene hasta febrero del próximo año para publicar la lista de candidaturas admitidas. (Foto: Violeta Ayasta / El Comercio)

ANÁLISIS

Para el analista político Luis Benavente, como en cualquier actividad, la experiencia siempre va a ser un factor importante y útil.

“Ayudará a cualquier gestión, cualquiera sea la actividad, si es para un ingeniero industrial, un contador, un presidente de la República, en el caso de los presidentes, el tener experiencia en gestión pública es mucho mejor para hacer una gestión más adecuada”, indicó.

Sin embargo, Benavente destacó que para ser presidente de la República, no necesariamente es obligatorio tener experiencia en gestión pública, porque se reducirían las posibilidades de candidaturas.

En diálogo con Correo, el analista consideró que el tener experiencia en gestión pública, recorta el periodo de aprendizaje.

En ese sentido, recordó que el expresidente Pedro Castillo en alguna oportunidad dijo “estar aprendiendo”.

“El país no te elige para que aprendas cometiendo errores garrafales que afectan a toda la sociedad. Ahí te das cuenta que la experiencia es importante”, indicó.

Sin embargo, el experto recordó que los presidentes tienen un equipo técnico, espacio conformado por personas experimentadas.

“Por ejemplo, creo que desde el 2001 al 2006, Alejandro Toledo hizo un buen gobierno y él no tenía experiencia en gestión pública, tenía una experiencia en organismos internacionales o académica. Sin embargo, hizo un buen gobierno administrativo si fu clave. Tuvo muy buenos ministros en aquel momento y eso le ayudó a gobernar, algo que no supo hacer Pedro Castillo, que puso a ministros por su afinidad ideológica”, afirmó.

Por ese motivo, Benavente indicó que tener un buen equipo es fundamental para dar buenos pasos.

“Respecto a que un candidato tenga experiencia en gestión pública es algo bueno, pero también la experiencia pública nos dice que muchos candidatos, en distintos procesos electorales, son corruptos, porque ahí aprendieron las mañas de la corrupción”, dijo.

Finalmente, señaló que tener experiencia en gestión pública, no necesariamente es garantía de algo bueno, sino que por el contrario, podría significar tener experiencia en corrupción.