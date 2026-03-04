El presidente del Jurado Nacional (JNE), Roberto Burneo, informó que han resuelto el 93% de las fórmulas y listas de candidatos que se presentaron para las Elecciones 2026.

NÚMEROS

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el titular del JNE explicó que en total se han presentado 1900 listas que incluyen a candidatos a presidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

De ese grupo, ya se han inscrito 1171 listas y 8633 candidatos en total, esto después de que se hayan resuelto tachas, apelaciones y otros recursos.

“Falta aproximadamente el 6%, que está en proceso por tachas, apelación u otros. Estamos confiados que al 13 de marzo vamos a resolver la totalidad de todos los casos que tenemos en cartera”, aseveró.

Cabe precisar que según el cronograma electoral, el 14 de marzo vence el plazo para que las candidaturas queden inscritas de manera oficial.

Roberto Burneo reiteró ante el Congreso que la entidad enfrenta un considerable déficit para los comicios de 2026 y sostuvo que los recursos son clave para garantizar la fiscalización y la legalidad del proceso. Foto: JNE. Foto: Hugo Pérez / GEC

PEDIDO

Además, Burneo reiteró su pedido para que el Ejecutivo asigne el presupuesto adicional de 403 millones de soles para garantizar el desarrollo de los procesos electorales de este año.

“No nos han dado todos los recursos”, indicó.

En esa línea, explicó que los recursos serán utilizados para desarrollar todos los procesos de comunicación electoral de los Jurados Electorales Especiales, para labores administrativas, tecnología y seguridad.

“Los riesgos de que no se den los recursos es que haya menor información, que se afecte la legitimidad del proceso electoral, que tengamos problema en monitoreo en campañas de educación cívica y que se puedan vulnerar las normas”, sostuvo.

Agregó que se “podría poner en riego la legitimidad de las propias autoridades.

Por su parte, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), advirtió que “mendigan” locales de votación.

“Nos dicen que hay locales que ya no están a disposición. Nos dicen que hay temas que tienen que ver con la extorsión, cambios en la administración y daños, eso perjudica fundamentalmente a la ciudadanía”, reclamó.