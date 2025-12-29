Son 19,533,862 peruanos votarán por primera vez en un proceso electoral en el que se elegirá un Congreso bicameral, un hecho que marca un hito tras más de 30 años sin este modelo legislativo, según el padrón electoral oficial aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios del 12 de abril de 2026.

El amplio grupo de nuevos votantes está formado por ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad después de las elecciones generales del 8 de abril de 1990, cuando el país eligió por última vez autoridades bajo un sistema bicameral, antes de la disolución del Congreso y la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, que instauró un Congreso unicameral.

De esta manera, en abril de 2026, los peruanos volverán a elegir el Congreso bicameral, el cual está integrado por 60 senadores y 130 diputados.

Cabe mencionar que del total de nuevos votantes, el 35.83% (6,717,293) tiene entre 18 y 29 años; seguido por quienes tienen entre 30 y 39 años, conformado por el 29.75% (5,578,304); entre 40 y 49 años pertenece el 25.52% (4,785,304); y entre 50 y 59 años es el 8.89% (1,667,633).

Mientras que la distribución por género es prácticamente equilibrada entre mujeres (9,300,560) y hombres (9,447,974).

Asimismo, según el padrón electoral elaborado por Reniec, el total de ciudadanos habilitados para votar supera los 27.3 millones.

PROCESO ELECTORAL

Por otro lado, el proceso electoral se encuentra en la etapa de evaluación, publicación y tachas, el cual debe terminar el 14 de marzo. Esto para definir finalmente las candidaturas para los próximos comicios.