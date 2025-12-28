En el marco de la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal que elaborará la propuesta de la Agenda Digital Peruana 2026-2030.

Dicho instrumento buscará orientar y consensuar las acciones del Estado en materia de transformación digital durante los próximos años. El objetivo es contar con un mecanismo para articular estrategias nacionales relacionadas con la conectividad, economía digital, educación, salud, seguridad digital, investigación, tecnología y política exterior.

El plazo de vigencia será no mayor a seis meses, en el que se presentará el diagnóstico de brechas digitales prioritarias, la definición de ejes estratégicos, participación multisectorial y entrega del informe final con la propuesta de la Agenda Digital Peruana al 2030.

Cabe mencionar que durante la sesión, se aprobó también la convocatoria a representantes del sector público y privado, la academia, sociedad civil y la cooperación internacional, a fin de formular la propuesta.

El mencionado grupo está conformado por representantes de la PCM, así como los ministros de Economía y Finanzas, Educación, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes y Comunicaciones, Interior, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).