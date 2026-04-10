El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, afirmó este vierenes que las elecciones presidenciales se desarrollarán con garantías de transparencia. La jornada electoral definirá a las autoridades que gobernarán el país durante los próximos cinco años.

Durante una entrevista en Exitosa, el titular de la ONPE se refirió al funcionamiento del sistema electoral peruano. En ese contexto, sostuvo que su estructura impide la manipulación de los resultados.

El funcionario explicó que el modelo electoral está diseñado con mecanismos de control en cada etapa del proceso. Estas medidas abarcan desde la elaboración del padrón hasta el conteo final de votos.

Asimismo, abordó los cuestionamientos sobre un posible fraude en los comicios. En esa línea, rechazó que existan condiciones para que se produzcan irregularidades durante la votación.

Corvetto indicó que una situación de ese tipo requeriría la participación conjunta de diversas instituciones del Estado. Señaló que ello implicaría una coordinación entre el Gobierno y los organismos electorales, lo cual consideró inviable.

El jefe de la ONPE también resaltó el papel de las entidades que conforman el sistema electoral. Mencionó que el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil cumplen funciones que permiten resguardar la legalidad del proceso.

En ese marco, destacó el trabajo que realizan ambas instituciones en la organización de los comicios. Según indicó, estas entidades contribuyen a garantizar el derecho al voto de más de 27 millones de ciudadanos.

Durante su participación en un programa radial, el funcionario se pronunció sobre la solidez del sistema electoral y resaltó el nivel de transparencia de la institución.

“En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista. Tenemos tres organismos electorales, el JNE liderado por Roberto Burneo que está haciendo un gran trabajo. El órgano jurisdiccional está haciendo un gran trabajo. Reniec tiene, con Carmen Velarde, uno de los mejores padrones electorales de la historia y nosotros hemos trabajado siempre con muchísima integridad, con muchísima transparencia. No hay posibilidad alguna, de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú. De eso tenemos que ser claros y contundentes”, explicó.

Las autoridades electorales continúan con las coordinaciones para la jornada del domingo 12 de abril. El proceso se desarrollará en todo el territorio nacional con la participación de millones de votantes habilitados.