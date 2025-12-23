Con miras a las Elecciones Generales 2026, los partidos políticos ya inscriben sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En medio del registro empiezan a surgir los “jales” de las organizaciones, es decir, los candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados que no pasaron por elecciones internas, sino que fueron designados a dedo para ocupar un número en las listas.

Entre los nombres hay exfutbolistas, exreinas de belleza, exministros y más.

Estos son algunos "jales" para las Elecciones 2026. (Infografía: Diario Correo)

SIMILITUD

Julio “Coyote” Rivera es un exfutbolista que ganó notoriedad el año pasado cuando se reveló que recibía 15 mil soles mensuales de parte del Ministerio de Salud para hacer videos en TikTok.

En esa época, el titular del sector era el apepista César Vásquez.

El exjugador ahora postula para ser diputado con el partido Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. Sin embargo, no el único que se retiró de las canchas y hoy quiere llegar al Congreso.

El partido Renovación Popular incluyó en su lista de invitados a Paolo Maldonado Farje, exjugador de Universitario de Deportes.

Esta es la primera vez que participa en política, pues siempre se ha mantenido en el círculo deportivo.

El exjugador de Universitario de Deportes, Paolo Maldonado, será candidato al Senado con el número 19 con el partido Renovación Popular. pic.twitter.com/XmIw6rfGGw — Sofía López (@SofiaLopezLl) December 22, 2025

Por otro lado, Fuerza Popular lleva como invitadas para la Cámara de Diputados a dos exreinas de belleza.

Por ejemplo, Pierangeli Dodero obtuvo el título Señora Perú Universo en 2019 y había sido presentada por Keiko Fujimori hace unos días en sus redes sociales.

Otra exreina es Konnie Vidaurre Torres, quien fue Miss Teen Perú en el 2012.

Ella postulará para la Cámara de Diputados con Fuerza Popular. Sin embargo, en el 2021 postuló para el Progreso con Alianza para el Progreso (APP).

Incluso, cuestionó a Keiko Fujimori por su propuesta para construir tres mil colegios, lo que catalogó de “obsoleta”.

Pierangeli Dodero será candidata a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular. (Foto: Instagram)

MÁS NOMBRES

Henry Shimabukuro fue financista de la campaña de Dina Boluarte, pero también fue denominado “asesor en la sombra” del expresidente Pedro Castillo.

En estos meses recorrió las regiones del país haciendo campaña con el número 5 para el Senado con el Partido Cívico Obras que lidera Ricardo Belmont. Sin embargo, hace una semanas la relación se rompió.

En un evento, Shimabukuro no dio mayores del motivo de la lejanía con Belmont, con quien apareció en medio de abrazos en una actividad, pero anunció que daba un paso al costado.

Hoy tiene el número 3 para ser candidato al Senado con el Partido Demócrata Verde de Alex Gonzáles.

Mientras que el mismo partido lleva al exministro fujimorista Absalón Vásquez con miras a la Cámara de Senadores.

En enero de 2008, el extitular de Agricultura fue condenado a siete años de prisión, tras haber sido hallado culpable de apoyar la falsificación de firmas de Vamos Vecino, agrupación que respaldó la reelección del exmandatario Alberto Fujimori en el 2000.

Sin embargo, en setiembre del 2008, el Poder Judicial ordenó su excarcelación al considerar que el delito había prescrito.

Cabe preciar que APP incluyó en su lista como invitado al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el número 5 al Senado.

También se suman como invitados a las filas apepistas los abogados Elio Riera y Luis Vivanco, quienes ejercieron la defensa del fallecido expresidente Alberto Fujimori y Nicanor Boluarte.

Ambos esperan llegar a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

El cuestionado exministro Juan José Santiváñez será candidato por APP. (Foto: Andina)

TIEMPO

Los partidos políticos tienen hasta hoy a las 23:59 horas para ingresar la solicitud de la inscripción de sus candidatos a la plancha presidencial, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Sin embargo, quienes se encuentren conectados al sistema en ese horario, podrían continuar con el registro de sus listas, así como los representantes de partidos que se encuentren desplegados en los Jurados Electorales Especiales (JEE) desplegados a nivel nacional.

Al cierre de esta edición, los partidos que presentaron la solicitud de inscripción de sus fórmulas presidenciales son Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto Montesinos), Alianza para el Progreso (César Acuña), Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y Avanza País (José Williams Zapata).

Además, el Partido Patriótico del Perú (Herbert Caller), Partido Demócrata Verde (Alex Gonzáles), Un Camino Diferente (Rosario Fernández) y Unidad Nacional (Roberto Chiabra).