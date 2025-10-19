El presidente José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El objetivo del encuentro fue establecer los requerimientos y medidas necesarias para asegurar una transición ordenada y la eficiencia del proceso electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026.

La reunión contó con la participación de Roberto Burneo, presidente del JNE; Piero Corvertto, jefe de la ONPE; y Carmen Velarde, jefa del Reniec.

El diálogo se centró en la planificación y la coordinación interinstitucional para garantizar la transparencia y la solidez democrática de los próximos comicios.

La Presidencia de la República confirmó el encuentro a través de su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), señalando que el objetivo es asegurar un proceso electoral eficiente.

Agenda adicional en Palacio

En paralelo a la agenda electoral, el mandatario José Jerí también sostuvo una reunión con representantes de diversas comunidades nativas.

Este encuentro se enmarcó en la iniciativa del Gobierno de escuchar las principales necesidades de los pueblos originarios e impulsar acciones concretas orientadas a su desarrollo y bienestar.