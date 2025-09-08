Un total de 39 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas, participarán en las Elecciones Generales de 2026, tras el cierre del plazo para la conformación de alianzas electorales, que venció el pasado 1 de setiembre.
De ese total, 36 partidos acudirán de manera individual a los comicios, mientras que tres agrupaciones se presentarán en alianza, conforme a la inscripción registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Las alianzas electorales inscritas son Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!; Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú; y Venceremos, que reúne a Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.
De esta manera, el escenario electoral del próximo año contará con una amplia oferta política que competirá por la Presidencia de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.
Estas son las agrupaciones políticas y alianzas electorales que podrán participar en las elecciones 2026:
- Acción Popular
- Ahora nación
- Alianza Electoral Venceremos
- Alianza para el Progreso
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Fuerza Popular
- Fuerza y Libertad
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Partido Aprista Peruano
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Partido Cívico Obras
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para Todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político Cooperación Popular
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político PRIN
- Partido SíCreo
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Progresemos
- Renovación Popular
- Salvemos al Perú
- Un Cambio Diferente
- Unidad Nacional
TE PUEDE INTERESAR:
- Canciller Elmer Schialer: Ejército retiró bandera colombiana izada en Loreto y se realizó denuncia
- Gobierno considera “inaceptable” la decisión de Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta
- San Martín de Porres: Bus de la orquesta Son del Duke fue atacado a balazos
- Congreso citará a ministros por hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP
- Fiscalía desiste de prisión preventiva para Betssy Chávez y podría trabajar en el Congreso como asesora
- Daniel Urresti solicita nulidad de sentencia de 12 años por el caso Bustíos
- Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga de presionar por su salida de la Procuraduría