Un total de 39 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas, participarán en las Elecciones Generales de 2026, tras el cierre del plazo para la conformación de alianzas electorales, que venció el pasado 1 de setiembre.

De ese total, 36 partidos acudirán de manera individual a los comicios, mientras que tres agrupaciones se presentarán en alianza , conforme a la inscripción registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las alianzas electorales inscritas son Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!; Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú; y Venceremos, que reúne a Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.

De esta manera, el escenario electoral del próximo año contará con una amplia oferta política que competirá por la Presidencia de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Estas son las agrupaciones políticas y alianzas electorales que podrán participar en las elecciones 2026:

Acción Popular

Ahora nación

Alianza Electoral Venceremos

Alianza para el Progreso

Avanza País - Partido de Integración Social

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Fuerza Popular

Fuerza y Libertad

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Partido Aprista Peruano

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político Cooperación Popular

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SíCreo

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Renovación Popular

Salvemos al Perú

Un Cambio Diferente

Unidad Nacional