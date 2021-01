El líder del Partido Morado (PM), Julio Guzmán, confesó que el escándalo desatado por el incendio del departamento en el que sostuvo una reunión privada con una militante le trajo problemas en su familia, la organización política que lidera y hasta le causó una suerte de bajón emocional que lo apartó de las actividades por varios meses.

Guzmán se refirió a este incidente en un video difundido en Youtube, en el que conversa de manera amical con su correligionario y congresista Daniel Olivares, repasando eventos del 2020.

“El tema del incendio me golpeó mucho (…) pude levantarme para seguir adelante, porque soy terco. Aprendí que nunca uno debe rendirse, ser un terco, un persistente, creer en uno mismo. Después de ese golpe tan grande me he sentido más humano y, al final, con más seguridad en mí”, le dijo a Olivares.

“Cuando sentimos que hemos cometido un error - prosiguió- debemos reconocerlo. Hubiese sido tan fácil decir: ‘Me retiro de la política, me regreso al sector privado donde hay calma’. Mi decisión fue levantarme y seguir adelante... sentí que esto de pedir perdón a todos, a mi familia, a la militancia por mis errores me hizo más humano”.

PRIMER PLENO. En el diálogo, Daniel Olivares rememoró también las críticas que recibió a principios de mayo del 2020, cuando fue captado por la cámara de su computadora fumando un extraño cigarrillo durante una sesión virtual del Pleno del Congreso. En redes sociales lo acusaron de fumar marihuana.

“Fue mi primer pleno -recordó-. El primer pleno virtual de la historia del Perú, donde intervengo por un tema serio. Estaba tan nervioso que al terminar me fui a fumar un ‘tabaquito’. Fumo enrollado, tu sabes”, le dijo a Guzmán.

“Soy un fumador de marihuana de toda la vida, de hace 20 años. He fumado con mis padres, con mis tíos”, añadió el legislador.

Recordó que en mayo pasado se confesó en Twitter fumador de marihuana. “Mi mama me dijo: ‘Vergüenza, solo de robar’”, agregó, tras expresar que hay que desestigmatizar el uso de esta planta.