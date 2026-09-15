Bernardo Pachas Serrano, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), confirmó que este viernes 18 de septiembre comenzará oficialmente la distribución del material electoral que será utilizado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. Entre los materiales se encuentran las cédulas de votación, actas, padrón y listas de electores, entre otros documentos.

“El material electoral sale de nuestros almacenes de Lurín porque el proveedor que ganó el concurso para la impresión de cédulas ya tiene todo listo y, a partir de allí, desde este viernes, saldrán los camiones con el material electoral hacia las 125 oficinas descentralizadas que tiene ONPE en todo el país”, indicó a RPP.

Pachas Serrano informó que el ensamblaje del material electoral comenzó este lunes 14 de septiembre y está a cargo de 600 especialistas. El personal tiene la tarea de organizar los implementos que serán utilizados en cada una de las 89 935 mesas de sufragio habilitadas para las elecciones.

El material electoral comprende paquetes de útiles, que incluyen lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huellas dactilares; de instalación, conformados por listas de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales para los miembros de mesa; y de escrutinio, que contienen sobres plásticos para el envío de actas, láminas de protección de resultados y sobres destinados a la impugnación de votos, entre otros elementos.

Asimismo, el proceso de ensamblaje incluye las cabinas de votación y las ánforas electorales. Como parte del material de reserva, también se preparan cédulas de sufragio, además de paquetes adicionales de escrutinio y útiles.

ONPE extiende hasta el 18 de septiembre plazo para rendir gastos de campaña

Mientras la ONPE avanza con la preparación logística de las elecciones de octubre, las organizaciones políticas y sus candidatos deberán presentar su primer informe de ingresos y gastos de campaña correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de enero, fecha de convocatoria de los comicios, y el 5 de septiembre, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

Debido a inconvenientes registrados en sus sistemas, la ONPE amplió hasta este viernes 18 de septiembre el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos presenten este requisito. El plazo original venció el pasado viernes 11 de septiembre, según informó el jefe interino de la entidad.

“Tuvimos algunos problemas en el sistema, en la carga de la información y creímos conveniente para ser justos, abrir un poco más el plazo y extenderlo, a fin de que todos los candidatos puedan presentar su rendición de cuentas. Por eso hago un llamado a los candidatos a que rindan sus cuentas porque es importante cumplir las normas y para ser transparentes con la ciudadanía”, sostuvo el jefe interino de ONPE.

La ampliación del plazo comprende tanto el envío digital de la información, mediante el portal de financiamiento CLARIDAD, como la entrega presencial de los documentos en la sede central de la ONPE o en las mesas de partes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Pachas ofreció estas declaraciones desde el patio taller de la Línea 1 del Metro de Lima, donde presenció la salida de dos trenes rotulados con información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Con esta iniciativa, la ONPE busca informar a los más de 600 mil usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte, mediante mensajes clave y códigos QR dirigidos tanto a los electores como a los miembros de mesa.