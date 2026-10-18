El Ejecutivo aprobó una nueva escala de propinas para los cadetes y alumnos que se forman en los institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El Decreto Supremo N.° 219-2026-EF señala que, en el caso de los cadetes, el monto mínimo establecido es de S/ 228,44, mientras que el máximo asciende a S/ 489,50. Para los alumnos, las cantidades se ubican entre S/ 219,36 y S/ 438,72.

La diferencia entre montos responde al año de instrucción que cursa cada beneficiario.

Sin embargo, no se detallan los importes específicos correspondientes a cada año, por lo que no es posible precisar cuánto recibirá cada categoría de manera individual.

El incremento se cubrirá con los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda, señala el Decreto Supremo.

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