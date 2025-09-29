La más reciente encuesta de Ipsos para América Televisión reveló que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) encabeza la intención de voto presidencial con 10%. En el segundo lugar figuran Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mario Vizcarra (Primero la Gente), ambos con 7%, mientras que Carlos Álvarez (País para Todos) registra un 4% de respaldo.

Más abajo aparecen Phillip Butters (Avanza País) con 3%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con 2%, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) con 2%, Rafael Belaunde (Libertad Popular) con 2% y Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) con 2%. La opción “otros” concentra 12%, el voto blanco o viciado 37% y un 12% no precisa.

En comparación con el sondeo anterior, Vizcarra subió de 5% a 7%, igualando a Fujimori, quien bajó un punto. Acuña retrocedió de 3% a 2% y ese espacio fue ocupado por Butters, que escaló a 3%. López Aliaga se mantiene en 10%.

El estudio también revela que solo el 27% de los encuestados ya decidió su voto, mientras que el 62% podría cambiar de opinión y un 11% no precisa, lo que evidencia un electorado aún indeciso a siete meses de las elecciones.

Respecto al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, seis de cada diez consideran que concentra demasiado poder en el Ejecutivo. Aunque solo el 31% conoce los audios atribuidos a él y al premier Eduardo Arana, entre quienes sí están informados, el 92% cree que ambos deberían renunciar.

La encuesta también midió la imagen de los fiscales. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, obtiene 17% de opinión favorable y 30% desfavorable, mientras que Patricia Benavides registra 6% favorable y 49% desfavorable. Otros fiscales, como Juan Carlos Villena, Tomás Gálvez y Pablo Sánchez, muestran altos niveles de desconocimiento ciudadano.

Finalmente, el 61% de los encuestados considera que la reforma de la Fiscalía debe realizarse en el próximo gobierno y Congreso, frente a un 34% que la exige de inmediato.

El estudio fue realizado por Ipsos a 1,220 ciudadanos mayores de 18 años en 24 departamentos y el Callao, entre el 25 y 26 de septiembre de 2025. Tiene un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

