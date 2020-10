El congresista de la bancada Frente Amplio Enrique Fernández Chacón volverá esta mañana a sus actividades en el Parlamento tras casi tres meses de ausencia, durante los cuales mantuvo una lucha con el fin de superar el nuevo coronavirus (COVID-19) que, según indicó, casi acaba con su vida.

“El COVID-19 casi me mata. Seguiré atendiendo mi salud y los estragos que me causó la infección. La lucha continúa, vuelvo al Congreso con todas las ganas de recuperar los tres meses de ausencia obligada y retomar las tareas pendientes. Entre ellas la lucha por pensiones dignas”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter la semana pasada.

El equipo de prensa de Fernández Chacón detallo que el congresista acudirá a las 10 a.m. al Palacio Legislativo para luego visitar las oficinas de su despacho y reunirse con su equipo de trabajo.

El congresista de 78 años confirmó el pasado 7 de junio que había dado positivo en una prueba para detectar coronavirus. Desde entonces, fue internado en una clínica Ricardo Palma, donde aseguró que fue inducido a un coma mientras recibía atención médica hasta mediados de julio. El 22 de ese mes pidió que le dieran de alta.

“Ellos querían que yo me quedara, pero les dije que no. Si me voy a morir, yo me muero en mi casa. Además, ya había pasado el peligro. Les dije que me iba bajo mi responsabilidad [...] No me funcionaba nada. No me funcionaba el estómago. No podía comer nada. Yo entré casi con 80 kilos y he salido con menos de 60. No me reconocía. Ahora ya recuperé algo de peso”, dijo en una entrevista a “Hildebrandt en sus trece”.

“Yo tengo que morir donde tengo que morir, combatiendo por los derechos de los trabajadores, derechos tan pisoteados. Y como digo burlonamente: si he sobrevivido con una pensión de 500 soles, ¿por qué me tiene que matar el virus?”, redactó en Twitter Enrique Fernández Chacón.