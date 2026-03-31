Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) protagonizó un cruce verbal con Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) en medio del bloque sobre Educación, Innovación y Tecnología.

El intercambio se produjo durante la fase de diálogo entre candidatos, conocida como la “bolsa de tiempo”, cuando Valderrama cuestionó directamente a Olivera en el marco del debate sobre gestión pública y corrupción.

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Valderrama cuestiona a Olivera durante el intercambio

Durante su intervención, Valderrama dirigió críticas personales hacia Olivera, lo que generó un momento de tensión en el set del debate.

“Señor popper Olivera, perdón Popy Olivera. Usted encarna la corrupción en el país” .

El candidato continuó con señalamientos directos, mientras Olivera respondió en el momento negando las acusaciones.

“Corrupción, polvo de la corrupción en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, Toledo”.

El intercambio derivó en interrupciones entre ambos candidatos, lo que obligó a la moderación a intervenir para mantener el orden en la discusión.

La frase sobre rehabilitación y la intervención de moderadores

Tras el llamado de atención de los moderadores para evitar agravios y retomar el enfoque del tema educativo, Valderrama continuó su intervención con una frase dirigida nuevamente a Olivera.

“Una nueva justicia en el Perú, como te encanta evocar, no te va a enviar a prisión. Pero sí, te va a enviar un centro de rehabilitación”.

La frase marcó uno de los momentos más tensos del bloque temático, lo que motivó un nuevo llamado al respeto por parte de los moderadores del debate.

Según las reglas del formato, los moderadores recordaron que los agravios podían generar descuentos en el tiempo asignado a los candidatos y exhortaron a continuar el intercambio dentro de los límites establecidos.