El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó desde Tacna que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de solicitud de facultades legislativas, que incluye 66 temas y tiene como eje principal la seguridad ciudadana.
Álvarez sostuvo que la propuesta busca abordar problemas pendientes en el sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento y la convivencia entre internos con distintos niveles de peligrosidad.
“Vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el juntar reos primarios con reos muy avezados”, expresó.
El titular de Justicia remarcó la importancia de atender la inseguridad que afecta a la población.
“El punto principal es la seguridad ciudadana, que es lo que más agobia a todos los peruanos”, expresó.
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