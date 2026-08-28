El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó desde Tacna que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de solicitud de facultades legislativas, que incluye 66 temas y tiene como eje principal la seguridad ciudadana.

Álvarez sostuvo que la propuesta busca abordar problemas pendientes en el sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento y la convivencia entre internos con distintos niveles de peligrosidad.

“Vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas: el problema del hacinamiento de los penales, el juntar reos primarios con reos muy avezados”, expresó.

El titular de Justicia remarcó la importancia de atender la inseguridad que afecta a la población.

“El punto principal es la seguridad ciudadana, que es lo que más agobia a todos los peruanos”, expresó.