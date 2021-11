El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina Minaya, cuestionó al presidente de la República, Pedro Castillo, por no reconocer el aporte que hizo su grupo legislativo, así como el resto de bancadas, para la aprobación de la ley que amplía el bachillerato automático en las universidades hasta el 2023.

“Lamentamos que el presidente muestre una vez más su intención de no tender puentes de acercamiento con el Congreso de la República al no reconocer la labor legislativa y no considerar, en el acto de promulgación, a los integrantes de la Comisión de Educación, ni al suscrito en calidad de presidente y también autor de la iniciativa legislativa”, sostuvo Medina a Correo.

En esa línea, el parlamentario de Renovación Popular señaló que le llama la atención que el Ejecutivo “se ufane” de promulgar esta Ley, pese a que el Ministerio de Educación se opuso a la viabilidad de la norma.

“Pedro Castillo se ufana de promulgar ley de bachillerato automático, pero el Ejecutivo fue el primero en oponerse”, dijo el titular de la Comisión de Educación.

Agregó que la la propuesta para beneficiar a los estudiantes fue por iniciativa de diversas bancadas y ha contado con la opinión de especialistas, rectores de las universidades públicas y privadas del país, así como representantes universitarios de los 24 departamentos del país. .

Cabe recordar que el planteamiento inició su debate en la Comisión de Educación del Congreso a inicios del mes de setiembre. Entre los autores de esta norma figuran el mismo presidente de la citada Comisión, Esdras Medina, Alejandro Cavero (Avanza País), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), entre otros.

