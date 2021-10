El congresista y presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, señaló que su bancada promoverá una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo si es que el Ejecutivo presenta una cuestión de confianza ante el Parlamento.

“Yo he manifestado y dicho que no tenemos miedo a que presenten una cuestión de confianza, y yo diría que también es una herramienta la moción de vacancia, que presentaremos contra Pedro Castillo si plantea cuestión de confianza. Pero no se trata de amenaza, se trata de una persona y es momento de que el presidente saque a un lado a una persona (Íber Maraví) que hace problemas, mejor lo saco a un lado y pongo a otro”, sostuvo en diálogo con Correo.

En esa línea, el parlamentario de Renovación Popular sostuvo que sería lamentable que el mandatario genere más crisis en el país. “Ya estaríamos teniendo un presidente que no gobierna, que es mentiroso porque ha dicho que no tienen en su agenda a la vacancia y que está llevando a una debacle a nuestro país”, indicó.

En otro momento, Medina señaló que el Congreso está esperando la decisión del Ejecutivo sobre la modificación a la cuestión de confianza a fin de tomar una decisión.

“Si la observa, la aprobaremos por insistencia y esto debe terminar. Tenemos que decirle al presidente no nos puede dar la agenda de todo lo que va a hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello, he dicho que iremos a la vacancia”, manifestó.

