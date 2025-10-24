El presidente de la República, José Jerí, encabezó un nuevo patrullaje nocturno en distintos puntos de Lima como parte de las acciones implementadas durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la delincuencia.

Durante la madrugada, el mandatario llegó hasta la Comisaría PNP Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, donde esperaba reunirse con el comisario de la dependencia policial. Sin embargo, al no encontrarlo, permaneció pocos minutos en el lugar antes de retirarse.

En declaraciones a RPP, el jefe de Estado expresó su descontento por la ausencia del oficial a cargo.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaría no pasa nada”, afirmó.

Luego continuó con: “aparentemente, está en alguna labor (el comisario), porque acá no está”.