La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no culmina de contabilizar los votos de los ciudadanos en el Perú y extranjero, tampoco el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) termina de resolver los votos impugnados. Sin embargo, líderes de izquierda como Evo Morales, Lula da Silva y Alberto Fernández pretenden dar como presidente electo a Pedro Castillo, de Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, generando un clima de desestabilidad.

“Involucrarse en el fuero interno como actores visibles de sus países es una clara intromisión en los asuntos internos y cuando a intromisión me refiero de jefes de Estado es puntualmente de Argentina. En los demás casos también están creando un marco de desestabilización y en todos lo que creen absurdamente es legitimar internacionalmente a un candidato cuando aún no hay resultados. Eso es alucinación internacional porque nadie podría legitimar nada mientras el JNE no proclame a un ganador sobre la base de un resultado que dicte la ONPE”, dijo a este diario el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay.

Según el analista, dar como ganador a un candidato presidencial sin ningún dictamen del algún órgano constitucional es una presión que no contribuye en nada a la tranquilidad de un país extraordinariamente polarizado a poco de un resultado final en medio de impugnaciones de actas presentadas por Fuerza Popular y Perú Libre.

Recordemos que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, felicitó, mediante su cuenta de Twitter, a Pedro Castillo, llamándolo “presidente electo de Perú”. Ante esto, la Cancillería peruana envió una nota de protesta al embajador argentino con la precisión de que “los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”.

Hoy me comuniqué con @PedroCastilloTe, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas.



Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional. pic.twitter.com/vKaKpdBdik — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2021

Uno de los políticos de la izquierda extranjera que más se ha pronunciado sobre los comicios electorales en el Perú es el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien luego de felicitar a Castillo por su “victoria”, se animó hasta de aconsejarlo para que no confíe en la Organización de Estados Americanos (OEA) ni en el secretario general de esta institución, Luis Almagro.

Desde mi experiencia, sugiero al compañero Castillo no confiar en la OEA ni en Luis Almagro. Todas las instituciones y la comunidad internacional deben respetar el resultado de la voluntad soberana del pueblo peruano. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 10, 2021

“Evo Morales, acostumbrado a sus artimañas, contribuye a crear un clima de desestabilización. Es un acto irresponsable de un exjefe de Estado y que se involucra en el frente interno peruano para desestabilizar, creando una expectativa que no existe en el yugo imaginario en la sociedad peruana, que hay un ganador cuando eso no es verdad”, manifestó Rodríguez Mackay.

FORO DE SAO PAULO DETRÁS DE PRONUNCIAMIENTOS

De acuerdo con el internacionalista, detrás de los pronunciamientos triunfalistas de la izquierda extranjera está el Foro de Sao Paulo, organización continental creada por el dictador cubano y el sindicalista brasileño Lula da Silva, jefe del Partido de los Trabajadores, de Brasil.

“Pareciera que el Foro de Sao Paulo es la Cancillería de la izquierda latinoamericana que digita todo y crea estas pseudos victorias electorales que no existen y que solamente un resultado oficial lo puede referir. Está acostumbrado a subvertir el orden como ha contribuido en Colombia, o lo ha hecho en Chile y está acostumbrado a valerse de estas coyunturas, de incertidumbre en los frentes internos, como el caso peruano, para ingresar y atropellar en el frente nacional y al respeto de la voluntad popular, creyendo que con la presión van a conseguir el cometido que ellos, democráticamente, jamás podrían conseguir”, analizó.

