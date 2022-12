No se guardó nada. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINI), José Luis Fernández Latorre, afirmó que Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo, le pidió dinero con el objetivo de contratar a un asesor de inteligencia ruso y evitar la emisión de un reportaje, todo lo anterior, fue puesto en conocimiento del jefe de Estado.

El exalto funcionario se acercó a Panamericana para hacer una serie de revelaciones tras permanecer en prisión preliminar por el caso Petroperú, investigación que también alcanza al mandatario.

Además, presentó audios que evidenciarían que desde el Gobierno se planificó la fuga de los hoy prófugos exministro Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, este último sobrino del presidente.

Todo lo presentado hundiría más al presidente, un día antes del debate y votación de la moción de vacancia presidencial que será vista hoy en el Pleno del Congreso desde las 3 de la tarde.

El exjefe de la DINI hizo revelaciones que complicarían la situación del presidente Castillo. (Foto: Presidencia)

HISTORIA

“Atiéndalo”, fue el mensaje que envió el presidente Castillo a José Fernández, entonces jefe la DINI, para que reciba a una persona en su oficina.

En el mensaje se adjuntó un número de celular, el de Rudbel Oblitas, sobrino de la primera dama Lilia Paredes.

El sobrino no llegó solo a la oficina de José Fernández, sino que estuvo acompañado de Henry Shimabukuro (asesor en la sombra de Castillo) y Walter Ayala, exministro de Defensa.

“Me pidió S/100 mil, porque me dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y necesitaba el dinero urgente”, relató.

Según la versión de Fernández Latorre, el sobrino del mandatario también pidió la cabeza de Gustavo Bobbio, entonces jefe del Gabinete de Asesores de la DINI y hoy titular de Defensa: “Yo soy temperamental, le dije que no iba a ceder a su solicitud”.

Antes de retirarse, Rudbel le dijo que necesitaban medio millón de dólares para contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia, para que gestione una donación de $30 millones.

“Me dijo que iban a devolver el medio millón de ahí. Eso me lo ha pedido a mí, no a terceros, sino directamente a mí”, afirmó.

Posteriormente, el exjefe de la DINI buscó al presidente Castillo en su despacho para preguntarle por qué mandó a su sobrino a pedir dinero, sin embargo, no obtuvo una respueta. “No sabía qué decirme”, agregó.

José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, contó que el sobrino del presidente le pidió dinero con el objetivo de contratar a un asesor de inteligencia ruso y evitar la emisión de un reportaje. Foto: captura Panamericana Noticias

PODER

Lo que hizo el familiar del presidente no fue lo único que el exjefe de la DINI le advirtió, sino también una serie de hechos.

“Yo le he advertido de todos los actos ilícitos que venían ocurriendo a través de las personas a las que él les brindó confianza. Me refiero al señor Bruno Pacheco, Alejandro Sánchez, Rudbel Oblitas y todas aquellos que han estado cometiendo y aprovechándose de los recursos del Estado, tocando de puerta en puerta”, sostuvo.

José Fernández reiteró que le advirtió al presidente, no a través de un tercero, sino directamente.

Pero, ¿por qué Rudbel tendría tanto poder para realizar gestiones en entidades o solicitar dinero sin que el presidente diga nada? Según el exjefe de la DINI, existe una versión que viene de Beder Camacho, exsubsecretario general de la Presidencia.

Y es que Rudbel tendría un video del presidente Castillo en un acto de violencia de género hacia su esposa Lilia Paredes.

FUGA

Otra revelación que hizo Fernández Latorre tiene que ver con la fuga de los hoy prófugos Juan Silva y Fray Vásquez. El ex alto funcionario aseguró que tiene un audio de 19 minutos del 4 de agosto de este año con Camacho, que evidenciarían cómo se coordinó la fuga.

En el audio, Camacho hace mención de una serie de personajes que estarían implicados en el plan de la fuga.

Ellos serían Juan Carrasco (exministro del Interior), Dimitri Senmache (exministro del Interior), Félix Chero (actual ministro de Justicia), Julio Palomino (secretario general de Palacio) y el comandante Engelbert Verástegui (exedecan del exministro Senmache).

Este último es mencionado en el audio como “el transportador”, es decir, la persona que trasladaría a los prófugos.

“Ahí dicen quiénes son los que han participado, quiénes han manejado el vehículo, cómo se han distribuido la información”, dijo Fernández.

Más tarde, declaró a los medios que Silva y Vásquez “estarían fuera del país”.

Juan Silva, exministro de Transportes, se encuentra prófugo de la justicia. (Foto: archivo GEC)

DESCARGOS

Al respecto, Camacho dijo que los audios confirman que no ha cometido “actos de corrupción”.

“La megaculpa lo he hecho al comienzo, como cualquier ciudadano, le he pedido perdón al país por los errores que puede haber. Si escuchan los audios, no hay actos de corrupción de Beder Camacho”, expresó tras declarar en la Fiscalía.

Por su parte, Ayala rechazó la acusación en su contra, mientras que Senmache calificó de mentira lo señalado por Fernández.

Finalmente, el ministro Chero se pronunció en un sentido similar.

“Rechazo tajantemente cualquier dicho carente de sustento y probanza en mi contra, jamás he participado o he avalado un acto contrario a la ley”, sostuvo.