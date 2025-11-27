El exministro del del Interior, Willy Huerta Olivas, fue sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En el mismo proceso, el expremier Aníbal Torres recibió una pena de 6 años y 8 meses. Ambos fueron declarados coautores del ilícito junto a otros exfuncionarios del entonces presidente Pedro Castillo.

Pese a la condena impuesta, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Huerta y Torres no ingresarán a prisión de inmediato, debido a que sus sentencias quedaron suspendidas hasta que sean revisadas en segunda instancia . El tribunal tomó en cuenta que ambos cumplieron con las obligaciones de asistencia al proceso y mostraron buen comportamiento durante el juicio.

Como parte de las medidas restrictivas, el Poder Judicial ordenó que ambos implicados deban pasar control biométrico mensualmente, además de no ausentarse de su domicilio sin la autorización previa del juez. Estas reglas se mantendrán mientras continúe el proceso y hasta que la condena quede firme.

Así, Willy Huerta y Aníbal Torres son los únicos sentenciados que permanecerán en libertad mientras continúa la evaluación en segunda instancia. En este mismo caso, la Corte Suprema condenó recientemente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez, imponiéndoles también 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión en el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso.