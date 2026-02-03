El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó hoy que mantendrá su defensa de las leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la referida a delitos de lesa humanidad.
En ese contexto, cuestionó recientes resoluciones judiciales que, a su juicio, no se ajustan al marco legal vigente.
“He defendido y seguiré defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso frente a magistrados politizados que se niegan a cumplirlas”, declaró, al considerar que algunas decisiones judiciales resultan injustas, ilegales e inconstitucionales.
Como ejemplo, mencionó sentencias y procesos vinculados a hechos ocurridos en 199, 1988 y al caso de los marinos de El Frontón.
“El Congreso dicta las leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarlas. El Poder Judicial no legisla. Lo que estamos viendo es un desacato flagrante de la ley, de la Constitución y del principio de separación de poderes”, sostuvo el legislador ante la prensa.
Te puede interesar
- Fiscalía inició investigación preliminar por contratos otorgados a jóvenes tras reuniones con José Jerí
- Autoridad, funcionarios y simbología de la Municipalidad de Arequipa en la llegada de César Acuña
- Ministro de Justicia justifica retraso en creación de SUNIR por “agenda” del Consejo de Ministros
- Corte Suprema ratifica que Dina Boluarte puede salir del país