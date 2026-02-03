El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó hoy que mantendrá su defensa de las leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la referida a delitos de lesa humanidad.

En ese contexto, cuestionó recientes resoluciones judiciales que, a su juicio, no se ajustan al marco legal vigente.

“He defendido y seguiré defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso frente a magistrados politizados que se niegan a cumplirlas”, declaró, al considerar que algunas decisiones judiciales resultan injustas, ilegales e inconstitucionales.

Como ejemplo, mencionó sentencias y procesos vinculados a hechos ocurridos en 199, 1988 y al caso de los marinos de El Frontón.

“El Congreso dicta las leyes, el Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarlas. El Poder Judicial no legisla. Lo que estamos viendo es un desacato flagrante de la ley, de la Constitución y del principio de separación de poderes”, sostuvo el legislador ante la prensa.

