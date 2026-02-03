La Corte Suprema de Justicia de la República, a través de su Sala Penal Permanente, declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y confirmó que Dina Ercilia Boluarte Zegarra no tiene impedimento de salida del país.
La decisión corresponde al Recurso de Apelación N.° 421-2025, mediante el cual se ratificó el auto de primera instancia emitido el 17 de octubre de 2025 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Investigación por negociación incompatible
El requerimiento fiscal buscaba imponer un impedimento de salida del país en el marco de la investigación seguida contra la mandataria por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.
Sin embargo, los jueces supremos concluyeron que el pedido no cumplía con los presupuestos legales necesarios, por lo que confirmaron la resolución que ya había sido declarada infundada en primera instancia.
Ministerio Público exento del pago de costas
En su fallo, la Sala Penal Permanente también precisó que, al tratarse de un recurso interpuesto por el Ministerio Público, este se encuentra expresamente exento del pago de costas procesales, conforme al Código Procesal Penal.
Asimismo, se dispuso que la resolución sea publicada en la página web del Poder Judicial, a fin de garantizar la transparencia del proceso.
Magistrados que intervinieron
La resolución fue suscrita por los jueces supremos Luján Túpez, Peña Farfán, Campos Barranzuela, Báscones Gómez Velásquez y Maita Dorregaray. En el caso de Campos Barranzuela y Báscones Gómez Velásquez, intervinieron en reemplazo de los magistrados San Martín Castro y Altadás Kajatt, quienes se encontraban de vacaciones.