El candidato presidencial Fernando Olivera, del partido Frente de la Esperanza, lanzó severos cuestionamientos contra César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, durante su intervención en el primer día del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante su exposición, Olivera formuló acusaciones contra su contendor, a quien señaló por presuntos vínculos ilícitos y por el origen de su patrimonio.

Olivera acusa a Acuña de presuntos vínculos ilícitos

En uno de los momentos más tensos del debate, Olivera dirigió un mensaje directo a Acuña, en el que lo acusó de liderar una presunta organización criminal.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso (...) usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines”, afirmó Fernando Olivera durante el debate presidencial.

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Asimismo, Olivera sostuvo que durante la gestión de Acuña como gobernador regional de La Libertad se habría registrado el crecimiento de organizaciones criminales.

“Con usted la delincuencia ha crecido: La Jauría, Los Pulpos. En su gobierno regional han avanzado y tienen sometido Trujillo”, agregó.

Durante su intervención, el candidato también pidió a Acuña explicar el origen de su patrimonio y sus presuntos vínculos con personas mencionadas en su discurso.

Acuña no respondió directamente a los cuestionamientos

Por su parte, César Acuña no respondió de manera directa a las acusaciones formuladas por Olivera durante su turno de intervención.

En lugar de ello, el candidato de Alianza para el Progreso presentó propuestas relacionadas con la lucha contra la minería ilegal, aunque no logró concluir su exposición debido a que se agotó el tiempo asignado.

El intercambio ocurrió en el marco del primer día del debate presidencial, donde los candidatos presentaron propuestas y respondieron a cuestionamientos de sus contendores en distintos bloques temáticos.