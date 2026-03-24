Tras asumir como fiscal de la nación para el periodo 2026-2029, Tomás Gálvez se pronunció sobre el comunicado emitido por el Colegio de Abogados de Lima, en el que se cuestiona su nombramiento debido a investigaciones y presuntas imputaciones en su contra.

En sus declaraciones para Willax, el magistrado rechazó estas observaciones y criticó al decano del gremio, Raúl Canelo, y consideró que su postura responde a intereses políticos y no jurídicos.

“Se le ocurre cualquier cosa y cree que eso es el derecho [...] Ese comunicado parece escrito por un analfabeto jurídico, habla disparates, tiene un contenido que da pena. Me da pena que el doctor Raúl Canelo, en este momento, haya llegado a un nivel de degradación jurídica como en el que está”, afirmó.

Respecto al cuestionamiento sobre la legalidad de su designación, el fiscal indicó que la elección realizada por la Junta de Fiscales Supremos se sustentó en una resolución firme de destitución contra Delia Espinoza. En ese sentido, señaló que las eventuales irregularidades en dicho proceso corresponden a otro ámbito.

“Lo que dice [el comunicado] es que nosotros no debíamos nombrar como JFS al fiscal de la nación porque, supuestamente, en el proceso en que sacan a Delia Espinoza hay irregularidades. Ese es otro tema. Nosotros nos regimos por la resolución que la destituye y por el acuerdo de junta que rechaza su reconsideración. Ahí hay una resolución de destitución firme y eso es lo que produce efectos y, en función de eso, hemos trabajado”, aseguró.