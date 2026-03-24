Durante el bloque 3 del debate presidencial 2026, dedicado a la integridad pública y lucha contra la corrupción, los candidatos Wolfgang Grozo, María Soledad Pérez Tello y Fernando Olivera presentaron propuestas orientadas a sancionar delitos de corrupción y reformar el sistema judicial.

El intercambio se desarrolló como parte de la primera jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Grozo propone cadena perpetua para altos funcionarios corruptos

El candidato Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, inició las intervenciones señalando que la corrupción genera pérdidas millonarias para el Estado.

“25 000 millones de soles se van todos los años a la corrupción. De cada 100 soles que invierte el Estado, 13 se van a los bolsillos de unos corruptos”, afirmó durante su intervención.

El postulante propuso sanciones severas contra autoridades implicadas en delitos.

“Aquí quiero presentar el primer proyecto de ley: cadena perpetua para presidente y alto funcionario condenado por corrupción”, sostuvo.

También planteó la incautación de bienes y el uso del polígrafo para funcionarios públicos.

“El uso del polígrafo es una herramienta fundamental empezando por el presidente de la República y altos funcionarios”, indicó.

Pérez Tello plantea crear autoridad nacional de transparencia

Durante su intervención, la candidata María Soledad Pérez Tello, de Primero la Gente, señaló que la lucha contra la corrupción requiere instituciones sólidas y mecanismos de control.

“Nosotros vamos a implementar una autoridad nacional de transparencia”, afirmó durante su exposición.

Asimismo, planteó la necesidad de proteger a quienes denuncien actos ilícitos.

“Hay que garantizar denuncia y protección del denunciante con un premio cuando esa denuncia termine detectando quién se robó el dinero”, sostuvo.

La candidata también cuestionó normas que, según indicó, dificultan la persecución del crimen organizado.

“Han validado normas que se cargan la posibilidad de perseguir el delito y el dinero fruto del mismo”, manifestó.

Olivera propone reforma judicial y referéndum anticorrupción

El candidato Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza 2021, planteó una reforma profunda del sistema judicial y medidas contra la impunidad.

“Mi compromiso es aniquilar el sistema de corrupción que hoy todo lo controla”, declaró durante su intervención.

Entre sus propuestas destacó la jubilación anticipada de altos magistrados.

“La nueva justicia ordena retirar a todos los jueces supremos y fiscales supremos mediante jubilación anticipada ratificada por referéndum”, indicó.

Asimismo, señaló que impulsará sanciones contra autoridades que incumplan sus funciones.

“Se establecerá la revocatoria del cargo y se acabará la impunidad”, sostuvo.

Cruces entre candidatos marcan el debate

Durante el intercambio, los candidatos también protagonizaron cuestionamientos directos sobre antecedentes y responsabilidades políticas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Fernando Olivera cuestionó declaraciones previas de Wolfgang Grozo, generando un intercambio directo entre ambos candidatos.

“Hay que tener cara para hablar del polígrafo… cuando además es usted un experto en mentir”, afirmó Olivera durante el debate.

Por su parte, Grozo respondió rechazando las acusaciones.

“Acá el que está mintiendo es el señor Olivera”, sostuvo durante el intercambio.